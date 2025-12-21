ETV Bharat / state

जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने लाइन में लगे कैबिनेट मंत्री के भाई को हार्ट अटैक, दौड़े डॉक्टर; मौत

आगरा में जूतों का कारोबार करते थे, 45 मिनट के सीपीआर से भी नहीं बचाई जा सकी जान.

cabinet minister baby rani maurya brother died heart attack agra district hospital
कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य के भाई की मौत. (cabinet minister baby rani maurya family and getty images.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 8:41 AM IST

आगरा: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य के छोटे भाई शू कारोबारी को आगरा जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने की लाइन में हार्टअटैक आ गया. जब शूज कारोबारी सीने पकड़ कर गिरे तो अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स दौड़े. तत्काल कारोबारी को सीपीआर दी. 45 मिनट तक सीपीआर दी गई. इमरजेंसी में भर्ती कराया मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

पर्चे की लाइन में आया हार्ट अटैक: जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार अरोड़ा न बताया कि पेट दर्द की शिकायत होने पर शूज कारोबारी आए थे मगर, पर्चा की लाइन में उनके सीने दर्द हुआ और काउंटर पर गिर गए थे. उन्हें तत्काल इमरजेंसी में भर्ती करके सीपीआर और उपचार दिया गया. शूज कारोबारी की जान नहीं बची. छोटे भाई के आकस्मिक निधन पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

पेट दर्द की परेशानी पर पहुंचे थे अस्पताल: बता दें कि न्यू आगरा थाना क्षेत्र में केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड खंदारी निवासी 61 वर्षीय उमेश कुमार पेट दर्द की परेशानी पर शनिवार दोपहर करीब एक बजे में जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे. डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लग गए. इस बीच लाइन में पर्चा बनवाने के दौरान काउंटर के पास सीने में दर्द की शिकायत के साथ उमेश कुमार गिर गए. यह देखकर जिला अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स दौड़े. स्टाफ ने उमेश कुमार को सीपीआर देना शुरू किया तत्काल उमेश कुमार को इमरजेंसी में भर्ती कराया. लेकिन, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

क्या बोले प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक: आगरा जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार अरोड़ा ने बताया कि उमेश कुमार को पर्चा बनवाते समय काउंटर पर ही सीने में तेज दर्द उठा और वहीं पर गिर गए. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया. इसके चलते तत्काल उमेश कुमार को स्टाफ ने सीपीआर भी दिया. इसके साथ ही जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करके हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने भी देखा.लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.


कैबिनेट मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने छोटे भाई उमेश कुमार की आकस्मिक निधन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि भाई उमेश कुमार जिला अस्पताल में इलाज के लिए गए थे जहां उनका निधन हो गया. शनिवार शाम को उनका ताजगंज मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया.

