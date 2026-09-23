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कानपुर देहात में बोले मंत्री आशीष पटेल: ख्याली पुलाव पका रही सपा, 2027 में NDA बनाएगा प्रचंड बहुमत की सरकार

रोज़गार और युवा वर्ग के मुद्दों पर सरकार का रुख: आशीष पटेल ने कहा कि जनता ने 2017, 2019 और 2024 के चुनावों में सपा को लगातार जवाब दिया है. युवा वर्ग की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार नौकरियां दे रही है. प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं. दिल्ली में अवैध निर्माण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने पर ही वे इस पर कुछ बोल पाएंगे.

इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष, रोज़गार और आज़मगढ़ एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. सपा के 50 सीटों पर सिमटने वाले दावे पर उन्होंने कहा कि ख्याली पुलाव पकाने में कोई हर्ज़ नहीं है.

कानपुर देहात: जिले में बुधवार को प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का आगमन हुआ. माती स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने प्रावधिक शिक्षा और उपभोक्ता मामले के अधिकारियों के साथ बैठक की.

आज़मगढ़ एनकाउंटर और यूपी विभाजन पर दिया बयान: आज़मगढ़ एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद थी और ऐसे अपराधी को सज़ा मिलना ज़रूरी था. पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है और समाज में ऐसे तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है. उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने के विचार पर उन्होंने अपनी सहमति जताई. उनका मानना है कि इससे विकास कार्य और बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचेंगे.

सीट शेयरिंग और एनडीए के साथ गठबंधन पर साफ़ की स्थिति: 2027 के चुनाव में सीटों की मांग पर उन्होंने कहा कि अपना दल कभी सीटों की मांग नहीं करता, बल्कि जीत की गारंटी देता है. पिछले चुनावों में पार्टी का स्ट्राइक रेट 70 प्रतिशत से ज़्यादा रहा है. उन्होंने साफ़ किया कि अपना दल 2014 से एनडीए का हिस्सा है और आगे भी साथ रहेगा. समय आने पर सीटों के तालमेल पर बातचीत की जाएगी.

सपा पर साधा निशाना, 2027 में दो-तिहाई बहुमत का दावा: संजय निषाद हमारे भाई हैं और कभी-कभी अपनी समस्या का समाधान ढूंढने निकल जाते हैं. एनडीए 2027 में दो-तिहाई बहुमत से जीत दर्ज करके सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि सपा की स्थिति 2017 और 2022 से भी ज़्यादा खराब होने वाली है. समाजवादी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट-रिट्वीट का खेल खेलती है.

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