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'पंजाब सरकार SC जाएं चाहे भगवान के पास, हमें फर्क नहीं पड़ता', एंट्री टैक्स पर अनिरुद्ध सिंह की दो टूक

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'कुछ गाड़ियों में 130 रुपए से बढ़ाकर एंटी टैक्स 170 हुआ है तो केवल ₹40 की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा कुछ वाहनों का टैक्स काम भी हुआ है, लेकिन उसे बताया नहीं जा रहा. वहीं पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उनकी मर्जी हैं वह सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे भगवान के पास'.

हिमाचल सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज कैबिनेट में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई है. प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. टैक्स वसूली के लिए फास्टैग भी इंट्रोड्यूस किया गया है. ऐसे में एक्सेल वेट के आधार पर टैक्स लिया जाना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बन गया है. एंट्री टैक्स वृद्धि का मामला हिमाचल सरकार बनाम पंजाब सरकार का बन गया है. पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रकार के रीटेलिएटरी टैक्स लगाने के संकेत दिए तो मामले ने और तूल पकड़ा. वहीं, अब इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार के मंत्रियों के बयान सामने आए हैं. हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, 'आज इस मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने इस विषय पर पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है. इस पूरे मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक्साइज विभाग से रिव्यू मांगा है. पंजाब में जिन लोगों को इस टैक्स से समस्या हुई है, उनके लिए समाधान निकाला जा रहा है. सबसे ज्यादा समस्या छोटे वाहनों के लिए टैक्स 70 रुपये पैसे बढ़ाकर ₹130 करने पर हो रहा है और इसे लेकर भी विचार चल रहा है'.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (Harshwardhan Chauhan Social Media page)

राज्य के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फैसले लेने का अधिकार: विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार है. हिमाचल सरकार पंजाब की सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहती है. हिमाचल प्रदेश से भी बहुत गाड़ियां पंजाब जाती हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है. मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ 20 विषय पर बात कर रहे हैं. बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही'.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh Social Media page)

रीटेलिएटरी टैक्स लगाने पर विचार कर रही पंजाब सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी साल 16 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला किया था. पहली अप्रैल से ये फैसला लागू होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मामले पर विवाद शुरू हो गया. हिमाचल के एंट्री टैक्स के खिलाफ में पंजाब में वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया. इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से हिमाचल सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई.

11 मार्च को पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में इस मामले पर जानकारी दी. एक सवाल के जवाब में चीमा ने रीटेलिएटरी टैक्स लगाने के संकेत दिए. चीमा ने कहा, 'स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग और कानूनी विशेषज्ञों की इस पर राय ली जा रही है. प्रावधान होगा तो एंट्री टैक्स लगाया जाएगा'.

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