'महात्मा गांधी का नाम केंद्र के गले से नहीं उतर रहा', ये मनरेगा योजना को बंद करने की साजिश है'

हिमाचल प्रदेश के कुसुम्पटी में प्रदेश के पहले आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. इस दौरान मनरेगा का नाम बदलने पर भाजपा पर निशाना साधा.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)
December 19, 2025

शिमला: केंद्र सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर वीबी जी राम जी (VB–G RAM-G) कर दिया है. वहीं, मनरेगा का नाम बदलने का कांग्रेस विरोध कर रही है. इस कड़ी में हिमाचल सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'केंद्र के गले से महात्मा गांधी का नाम नीचे नहीं उतर रहा है. जिसके चलते केंद्र सरकार ने उनके नाम से शुरू मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर संसद में बिल पेश किया है. भाजपा कांग्रेस द्वारा शुरू की गई अधिकतर योजनाओं के नाम परिवर्तित करने में लगी हुई है. इन्होंने न केवल नाम में परिवर्तन किया, बल्कि काम में भी परिवर्तन कर दिया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है'.

'मनरेगा योजना को बंद करने की साजिश'

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा मनरेगा योजना को बंद करने की बहुत बड़ी साजिश रच रही है. जिस तरह से पिछले साल 14,000 करोड़ रुपए बजट में कम किया गया. अब केंद्र सरकार ने अपने काम करने का सीजन अपने हाथ में रखा है कि किस राज्य में कौन से सीजन में काम करना है. केंद्र सरकार ने राज्य में होने वाली फसलों की भी काम करने की क्षमता तय की है कि जिस राज्य में जब फसल हो रही होगी तो वहां पर काम नहीं किया जाएगा.

'राज्यों को पैसा नहीं देना चाहती केंद्र सरकार'

यदि हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में तराई के क्षेत्र में तीन-तीन बार फसल ली जाते हैं. वहीं, यदि पहाड़ी क्षेत्र में सेब की बात की जाए तो यहां पर पूरे साल भर ही सेब का काम चलता है. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों को पैसा नहीं देना चाहती है. इसलिए इस तरह के बहाने ढूंढ रही है. यदि यही परिस्थितियों प्रदेशों में रहती है तो आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी. क्योंकि खेती के माध्यम से जो लोग स्वयं रोजगार में थे, वह भी बेरोजगार हो जाएंगे और इससे मजदूरी की तरफ बढ़ेंगे.

कसुम्पटी में खुला प्रदेश का पहला आधार सेवा केंद्र

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी में प्रदेश के पहले आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर ही इस आधार सेवा केंद्र में लोगों की आधार संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. हिमाचल प्रदेश में 3 आधार सेवा केंद्र स्वीकृत हुए हैं, जिसमें एक शिमला, मंडी और कांगड़ा में स्थापित किया जा रहा है. यह हिमाचल का पहला आधार सेवा केंद्र है. पहले आधार संबंधी कई सुविधाओं के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब इस आधार सेवा केंद्र में सभी सुविधाएं एक ही छत्त के निचे उपलब्ध होंगी.

यह नया आधार सेवा केंद्र आरामदायक माहौल में आधार से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए "वन-स्टॉप डेस्टिनेशन" होगा. यह केंद्र पूरी तरह से व्हीलचेयर एक्सेसिबल है और इसमें बुजुर्गों और विशेष रूप से विकलांग नागरिकों की मदद के लिए विशेष सुविधाएं हैं. यह केंद्र हफ्ते के सातों दिन (वीकेंड सहित) सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा और केवल सार्वजनिक छुट्टियों में बंद रहेगा. शिमला और आस-पास के इलाकों के निवासियों को बिना लाइन में लगे सेवा का अनुभव करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

