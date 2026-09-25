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हिमाचल ने रचा डिजिटल इतिहास, अब ऑनलाइन होगी पंचायत बैठकों की पूरी कुंडली

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय योजनाओं और उनके नियमों की स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है. नियमों की सही जानकारी और अनुपालना के अभाव में कई बार बजट का समुचित उपयोग नहीं हो पाता. पंचायतों के निर्णयों से जुड़े विवाद और न्यायालयीन मामले भी सामने आते हैं. हिम ई-पंचायत सिस्टम के माध्यम से बैठकों की कार्यवाही निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी".

बैठक के लिए आवश्यक कोरम की स्थिति निर्धारित करने की सुविधा भी सिस्टम में उपलब्ध रहेगी. कार्यवाही तैयार होने के बाद ई-हस्ताक्षर की सुविधा से प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया जा सकेगा.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है. इस व्यवस्था के तहत पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों का एजेंडा, बैठक का विवरण और कार्यवाही ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी. पोर्टल के माध्यम से बैठकों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्यों और ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी".

इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. इससे पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने के साथ बैठकों के रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित डिजिटल रूप में भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा.

शुक्रवार को डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया.

शिमला: हिमाचल में पंचायतों में होने वाली बैठकों की कार्यवाही, सदस्यों की उपस्थिति और निर्णयों से जुड़े रिकॉर्ड को अब कागजों में तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिम ई-पंचायत पोर्टल पर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी जुड़ सकेंगे. इसमें हिम एक्सेस के माध्यम से लॉगिन की सुविधा उपलब्ध होगी. इससे कर्मचारियों को अलग-अलग पोर्टल पर जाने की आवश्यकता कम होगी. भविष्य में इस पोर्टल को पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा. इसके बाद आम नागरिक कहीं से भी किसी पंचायत की बैठक की कार्यवाही देख सकेंगे. इससे पंचायत स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र, विकास की बड़ी जिम्मेदारी

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर है. सरकार तकनीक के माध्यम से विभागीय कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का नियमानुसार एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पंचायत घरों को मिलेगा एक समान स्वरूप

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की परिसंपत्तियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध करवाए गए बजट का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि करीब एक करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से एक पंचायत घर का निर्माण किया जा रहा है. प्रदेश के सभी पंचायत घरों को एक समान स्वरूप प्रदान करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने विकसित भारत जी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने पर भी जोर दिया.

वर्ष 2024 से आयोजित हो रही वार्षिक कार्यशाला

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा कि मंत्री के निर्देशों के बाद वर्ष 2024 से अधिकारियों के लिए इस प्रकार की वार्षिक कार्यशाला आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को अद्यतन जानकारी और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग पोर्टल भविष्य में पंचायती राज व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र मोहन ने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित योजनाओं की जिला विकास अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी होने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है. दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा".

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