"राहुल गांधी राजनीति छोड़ पकड़े मछली", बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अनिल विज का तंज
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनाव परिणामों पर बोलते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है.
Published : November 16, 2025 at 8:23 PM IST
अंबालाः हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रविवार को अंबाला में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर बिहार में वोटों की हेरा फेरी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया जिस पर अंबाला में कैबिनेट मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी. विज ने कहा कि "कांग्रेस को अब रोने के स्कूल खोल लेने चाहिए. राजनीति तो अब उनको छोड़ ही देनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "बिहार में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उससे उनको अब सबक लेना चाहिए." वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि "राहुल गांधी को अब राजनीति छोड़कर मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए छलांग लगा दी थी." उन्होंने कहा कि "हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते और अब बंगाल की तैयारी है."
पानी भी मिलेगा और प्रशासन भी मिलेगा: BBMB में पंजाब ने अपना कैडर तैयार किया है, जिसमें दूसरे राज्यों के लोगों को न रखने की बात कही है, जिसपर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "केंद्र से इस बारे में बात उठाई हुई है और हमने पत्र लिख दिया है. हमें उम्मीद है कि हमारी बात भी सुनी जाएगी." उन्होंने कहा कि "इस पानी में दोनों का हिस्सा है. हरियाणा का भी और पंजाब का भी. जब यह डैम बना था तो तब दोनों प्रदेश एक ही होते थे." उन्होंने कहा कि "फिर यह डिवाइड हो गए तो पानी भी डिवाइड हो गया और पानी भी मिलेगा और प्रशासन भी मिलेगा."
'किसी बस को बंद नहीं किया गया है': कालका , पंचकूला, नारायणगढ़ और यमुनानगर से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें बंद होने की खबर सामने आई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "किसी बस को बंद नहीं किया गया है. केवल इतना है कि अंबाला छावनी की दो बसों को निकाल कर कालका और दूसरी जगह पर लगाया गया था. उसका लोगों ने विरोध किया था कि हमारी बसें क्यों निकली गई है. उन बसों को वापस बुलाया गया है." उन्होंने कहा कि "बाकी जो चल रही है, वह तो चल ही रही है. अगर और जरूरत पड़ी तो और लगवा देंगे."
'बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं': कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को दावा किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्तर कोरिया, रूस और चीन में हुए चुनावों जैसे हैं, जहां 'सारे वोट एक ही पार्टी को जाते हैं', जिस पर अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "ऐसा कहकर वह बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने सबके भाषण सुने, सबको अपनी बातें कहने का मौका मिला. सारे लीडरों ने जो-जो वादे करने थे, जो-जो घोषणाएं करनी थी, जो-जो झूठे वादे करने थे, किए. उनको सुनने के बाद ही बिहार की जनता ने मतदान किया है. उन्होंने कहा कि "प्रजातंत्र में मतदान को सलाम, नमस्कार करना चाहिए और जनता के फैसले को मानना चाहिए." उन्होंने कहा कि "जनता का फैसला ये है कि कांग्रेस और गठबंधन पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है."