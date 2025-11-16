ETV Bharat / state

"राहुल गांधी राजनीति छोड़ पकड़े मछली", बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अनिल विज का तंज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ( Etv Bharat )

अंबालाः हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रविवार को अंबाला में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर बिहार में वोटों की हेरा फेरी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया जिस पर अंबाला में कैबिनेट मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी. विज ने कहा कि "कांग्रेस को अब रोने के स्कूल खोल लेने चाहिए. राजनीति तो अब उनको छोड़ ही देनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "बिहार में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उससे उनको अब सबक लेना चाहिए." वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि "राहुल गांधी को अब राजनीति छोड़कर मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए छलांग लगा दी थी." उन्होंने कहा कि "हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते और अब बंगाल की तैयारी है." पानी भी मिलेगा और प्रशासन भी मिलेगा: BBMB में पंजाब ने अपना कैडर तैयार किया है, जिसमें दूसरे राज्यों के लोगों को न रखने की बात कही है, जिसपर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "केंद्र से इस बारे में बात उठाई हुई है और हमने पत्र लिख दिया है. हमें उम्मीद है कि हमारी बात भी सुनी जाएगी." उन्होंने कहा कि "इस पानी में दोनों का हिस्सा है. हरियाणा का भी और पंजाब का भी. जब यह डैम बना था तो तब दोनों प्रदेश एक ही होते थे." उन्होंने कहा कि "फिर यह डिवाइड हो गए तो पानी भी डिवाइड हो गया और पानी भी मिलेगा और प्रशासन भी मिलेगा."