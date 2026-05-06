ETV Bharat / state

'कई सालों के बाद आज पश्चिम बंगाल आजाद हुआ है, वहां के लोगों ने खुली हवा में सांस ली है'- कैबिनेट मंत्री अनिल विज

बंगाल जीत पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया ( ETV Bharat )