ETV Bharat / state

बिहार चुनाव: NDA के सीएम फेस पर 'घमासान', हरियाणा के 'गब्बर' का तेजस्वी यादव पर तंज, "घर जाकर सोचना चाहिए"

अनिल विज का तेजस्वी पर तंज: जैसे-जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है. नेताओं के बयान भी आने लगे है. INDIA गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर NDA की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा. इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा.

अंबालाः हरियाणा के नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज शनिवार को अंबाला में थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप सहित कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी.

'सीएम किसको बनाना है ये हमारा मामला है': तेजस्वी यादव के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि "इसका मतलब है तेजस्वी यादव ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि NDA की सरकार आ रही है. मुख्यमंत्री किसको बनाना है ये हमारा मामला है. प्रधानमंत्री और अमित शाह मंचों से कह चुके हैं कि हमारी सरकार आयेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे. अब तेजस्वी यादव को घर जाकर सोचना चाहिए."

'जितना ज्यादा भ्रष्टाचार, उतना बड़ा पद': हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप तय होने पर अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि "कांग्रेस का ये पैमाना रहा है कि जिस पर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप हो, उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है." उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी जी पर भी आरोप है. राहुल गांधी जी को सबसे बड़ा पद दिया हुआ है. भूपिंदर सिंह हुड्डा पर भी आरोप है, उनको भी विपक्ष का नेता बनाया गया है." उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "राव नरेंद्र पर भी आरोप है और उनपर चार्ज सीट तय हो गई है. उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है."

'हरियाणा में महिलाओं को रात्रि में काम करने का अधिकार मिलाः' दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में काम करने की अनुमति दी गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि "हरियाणा में भी ये प्रावधान कर दिया गया है कि महिलाएं अब रात को भी काम कर सकेंगी. उसकी कुछ शर्तें लगाई गई है." उन्होंने कहा कि "कम से कम चार महिलाएं होनी चाहिए और वहां पर सीसीटीवी लगा होना चाहिए."