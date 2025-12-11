"कांग्रेस को वोट चोरी के मिल चुके कई गोल्ड मेडल", राहुल गांधी पर अनिल विज का तंज
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "इनको तो वोट चोरनीय हो गया है, इन्फेक्शन की बीमारी हो गई है".
Published : December 11, 2025 at 5:28 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:39 PM IST
अंबाला: हरियाणा की राजनीति में इन दिनों "वोट चोरी" सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां एक तरफ वोट चोरी की बात करते हैं और चुनावी गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को 1980-81 में कथित रूप से गलत तरीके से वोट डालने के आरोप में कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. इस मामले को लेकर हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी की पार्टी को तो वोट चोरी के कई गोल्ड मेडल मिल चुके हैं. विज ने कहा कि "सोनिया गांधी नागरिक बाद में बनीं और वोट डालनी पहले शुरू कर दी".
कांग्रेस पर अनिल विज का तंज: कांग्रेस के राव नरेंद्र का आरोप है कि "अगर 25 लाख वोट चोरी न हुए होते तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार न होती". अनिल विज ने राव नरेंद्र के इस बयान पर भी कटाक्ष किया है. विज ने कहा कि "इनको तो वोट चोरनीय हो गया. इनको इन्फेक्शन हो गया है". विज ने कहा कि "वो ही वोटर लिस्ट हैं, जिस पर ये भी चुनाव लड़े हैं. जीतकर भी आए हैं. सरकारें भी बनी है, अगर वो कहते कि वोट चोरी हुई है और वो इसके प्रति ईमानदार हैं तो जहां-जहां से इनके विधायक जीते हैं. उनको वहां से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर वोट चोरी से जीते हैं".
नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर विज का निशाना: तो वहीं, नवजोत कौर सिद्धू और प्रियंका गांधी की मुलाकात पर अनिल विज ने कहा कि "नवजोत ने कांग्रेस की अंदर की परंपरा है उसको सार्वजनिक कर दिया है. लोगों को बता दिया है कि कितनी छुपी और गहरी बात कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाता है. इसलिए उन्हें पार्टी से निकल दिया. शायद इसलिए ही वे राहुल गांधी को मिलने जा रहे हैं".
