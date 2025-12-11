ETV Bharat / state

"कांग्रेस को वोट चोरी के मिल चुके कई गोल्ड मेडल", राहुल गांधी पर अनिल विज का तंज

अंबाला: हरियाणा की राजनीति में इन दिनों "वोट चोरी" सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां एक तरफ वोट चोरी की बात करते हैं और चुनावी गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को 1980-81 में कथित रूप से गलत तरीके से वोट डालने के आरोप में कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. इस मामले को लेकर हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी की पार्टी को तो वोट चोरी के कई गोल्ड मेडल मिल चुके हैं. विज ने कहा कि "सोनिया गांधी नागरिक बाद में बनीं और वोट डालनी पहले शुरू कर दी".

कांग्रेस पर अनिल विज का तंज: कांग्रेस के राव नरेंद्र का आरोप है कि "अगर 25 लाख वोट चोरी न हुए होते तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार न होती". अनिल विज ने राव नरेंद्र के इस बयान पर भी कटाक्ष किया है. विज ने कहा कि "इनको तो वोट चोरनीय हो गया. इनको इन्फेक्शन हो गया है". विज ने कहा कि "वो ही वोटर लिस्ट हैं, जिस पर ये भी चुनाव लड़े हैं. जीतकर भी आए हैं. सरकारें भी बनी है, अगर वो कहते कि वोट चोरी हुई है और वो इसके प्रति ईमानदार हैं तो जहां-जहां से इनके विधायक जीते हैं. उनको वहां से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर वोट चोरी से जीते हैं".