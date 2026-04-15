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कैबिनेट मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पार जुबानी हमला, बोले 'राहुल बब्बर शेर होते तो यूं ढेर न होते'

अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पार जुबानी हमला किया है.

Anil Vij statement on Rahul Gandhi
कैबिनेट मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पार जुबानी हमला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
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अंबाला: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है. राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि "उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से डर नहीं लगता, बल्कि मोदी जी को कांग्रेस से डर लगता है. क्योंकि बब्बर शेर उन्हें पकड़ लेगा और कार्रवाई होगी, जिसपर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यही कारण है कि राहुल गांधी जी हर प्रदेश में ढेर हो रहे हैं. राहुल गांधी कई चुनाव हार चुके हैं. अगर राहुल गांधी बब्बर शेर होते तो ढेर न होते, राहुल गांधी कई राज्यों का चुनाव हर चुके हैं."

'बीजेपी का कार्यकर्ता 365 सक्रिय रहते हैं': इस दौरान नगर निगम चुनावों को लेकर अनिल विज ने कहा कि "विपक्षी पार्टियां केवल चुनावों के समय ही सक्रिय होती हैं, जबकि बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच रहता है." अनिल विज ने दावा किया कि "जिस तरह प्रदेश की जनता ने विधानसभा और पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में पीएम मोदी की नीतियों और राज्य सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाई थी, उसी तरह आगामी नगर निगम चुनावों में भी कमल खिलेगा." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंबाला समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा और जनता विपक्ष के झूठे वादों में आने वाली नहीं है.

कैबिनेट मंत्री अनिल विज (Etv Bharat)

'इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए': अनिल विज ने परिसीमन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया है. उन्होंने कहा कि "परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का संतुलन बनाना है, ताकि हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिल सके. यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए." उन्होंने भरोसा जताया कि "परिसीमन से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी और विकास कार्यों में भी संतुलन आएगा. मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि "इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे देश और प्रदेश के हित में देखा जाना चाहिए."

'तबादले विभागीय मंत्री के संज्ञान में होने चाहिए': हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के विभागो में तबादलों को लेकर एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस पत्र में विभाग के भीतर हुए सीधे तबादलों पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी. अब इस पूरे मामले पर खुद अनिल विज ने सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. नियम के मुताबिक, विभाग में किसी भी स्तर पर होने वाले तबादले विभागीय मंत्री के संज्ञान में होने चाहिए और उनके कार्यालय के माध्यम से ही आगे बढ़ने चाहिए." अनिल विज ने कहा बताया कि "उन्हें कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं जहां नियमों को ताक पर रखकर सीधे तबादले किए गए थे. इसी को देखते हुए उन्होंने लिखित निर्देश जारी किए हैं, ताकि भविष्य में सभी प्रक्रियाएं तय सिस्टम के तहत ही हो." विज ने साफ कर दिया कि व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में बिजली बिल बकाया होने के बावजूद 3222 घरों में फर्जीवाड़ा कर लिया गया दूसरा कनेक्शन, अनिल विज के आदेश पर अब दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

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