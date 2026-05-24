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कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने 10 ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी, हरियाणा रोडवेज बेड़े में 400 बसें जोड़ने का प्रस्ताव

अंबाला: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर 10 नई EV लोकल बसों की शुरुआत की. इस दौरान अनिल विज ने टिकट ली और यात्रियों के साथ बस में बैठकर सफर किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जीएमएन कॉलेज से सुभाष पार्क तक का सफर तय किया. अनिल विज ने कहा कि "मैंने लंबी दूरी के लिए 400 नई ईवी बसों की खरीद को लेकर सीएम नायब सैनी को पत्र लिखा है."

अनिल विज ने 10 नई ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी: अनिल विज ने कहा कि "अंबाला में बीते 20 साल से लोकल रूट पर बसे बंद थी. पहले 15 EV बसों की शुरुआत की थी. आज 10 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है. अब टोटल 25 बसें हो गई हैं. ये बसें अंबाला शहर और अंबाला छावनी समेत जिले के 17 रूटों पर सवारी की ढुलाई करेंगी. ईवी बसों से एक तो तेल की खपत को रोका जाएगा और दूसरा पॉल्यूशन नहीं होगा. जिसे स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा. अब AC बसों में यात्री सफर कर सकेंगे. इन बसों का किराया बहुत ही कम रखा गया है ताकि यात्रियों की जेब पर बोझ भी ना पढ़ सके."