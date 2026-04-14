नोएडा बवाल पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने साधा विपक्ष पर निशाना: साज़िश की 'बू' ? पाकिस्तान और आतंकी कनेक्शन !
कहा- श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा, सरकार उनके साथ खड़ी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 6:37 PM IST
वाराणसी: नोएडा में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं. सरकार के आश्वासन के बाद भी कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है. श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष जहां सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि इसमें साजिश की गंध आ रही है. श्रमिक भाइयों को गुमराह किया जा रहा है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने कहा कि सरकार की जांच में बड़ा खुलासा होने वाला है. उन्होंने इसमें विपक्ष का भी रोल बताया. कहा कि विपक्ष दंगे कराकर अपनी राजनीति करता है. जनता को गुमराह करना समाजवादी पार्टी की नैतिकता है.
अनिल राजभर ने कहा कि, नोएडा की घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है. मेरठ से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया. उन चारों आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से सामने आ रहा है. एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच पूरी होने का साथ मामले में बड़ा खुलासा होगा. उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री की एक बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित थी. उसको सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी. उस रैली को खराब करने की कोशिश की गई. कहा कि, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश आ रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है. वह देश विरोधी शक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है.
उन्होंने कहा कि, फंडिंग की संभावनाएं बनी हुई हैं. पूछताछ में जिस तरीके से आतंकवादियों की तरफ से जो बातें निकल करके आई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि, यह फंडिंग के जरिए कराया जा रहा है. जांच पूरी हो जाए तो यह बातें सामने निकल करके आएंगी. कहा कि, यह उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की साजिश है. चुनाव नजदीक है. दो बार से बीजेपी की सरकार बनी है, यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. सोची समझी साजिश के तहत श्रमिक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश किया गया है. इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं.
सपा की संलिप्तता के बाबत उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से आधी रात में पेट्रोल पंपों पर लाइन लगवाई, गैस एजेंसियों पर लाइन लगवाई, तो यह लोग आपदा में अवसर तलाशने की तैयारी में रहे हैं. इनको प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है. यह वह लोग हैं, जो लोग चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं. यह वो लोग देश को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाह रहे हैं. मजदूरों को टूल किट की तरह प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हम उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, उनकी मांगों को माना जाएगा, पारिश्रमिक को बढ़ाया जाएगा. उन्हें गुमराह होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है.
कहा कि श्रमिकों के हित के लिए डबल इंजन के सरकार हमेशा जिम्मेदार रही है. 9 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और 4 साल से श्रम मंत्रालय देख रहा हूं. कभी भी कोई श्रमिक भाई शिकायत करता हुआ नहीं दिख रहा था. यह अचानक जो श्रमिक सड़क पर उतर के आए हैं, यह साजिशन किया गया है. कहा कि एक हाई लेवल की कमेटी ने वहां के श्रमिकों से जाकर के बातचीत की है. भारत सरकार ने बहुत कम समय में एक फ्लोर वेज तय करने की बात कही है. यह फ्लोर वेज एक-दो महीने के भीतर ही तय हो जाएगा और हम श्रमिकों के पारिश्रमिक को बढ़ाएंगे. हमारे मजदूर भाई और ट्रेड यूनियन के लोग इस बात को जानते हैं. हम उनके साथ हैं. कल जब श्रमिकों ने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी तो 21 फ़ीसदी वेज बढ़ाने का फैसला हमारे सरकार ने लिया है.
यह भी पढ़ें: नोएडा में नहीं थमा बवाल! मजदूरों का आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी