बजट सत्र के बीच आज कैबिनेट बैठक, अहम विधेयकों को मंजूरी संभव

जयपुर : विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही बुधवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. इस बीच दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा में मंत्रिमंडल कक्ष में होगी. मुख्यमंत्री कार्यालयकी ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इसमें कई अहम विधेयकों को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिन्हें सरकार आगामी दिनों में सदन के पटल पर रख सकती है. दूसरी ओर नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद इन मांगों को पारित किया जाएगा.

प्रश्नकाल में 46 सवाल: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से आरंभ होगी. 23-23 तारांकित और अतारांकित प्रश्न हैं. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभागों-उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा-से जुड़े मुद्दों पर सदस्यों की ओर से सवाल-जवाब होंगे. विपक्ष इन विभागों की योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और क्रियान्वयन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा : सदन में विभिन्न विधायकों के लगाए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी. विधायक मोतीराम ने सिरोही जिले के छात्रावासों के लिए आवंटित भूमि निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधायक छोटू सिंह भाटी जैसलमेर जिले में सोलर परियोजना के लिए नियोजित भूमि आवंटन से उत्पन्न पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का मुद्दा उठाएंगे. विधायक चंद्रभान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ण पालना में रेत भराव और मलबा हटाने और आना सागर झील के चारों ओर जमा मिट्टी की डिसिल्टिंग कराने के संबंध में प्रस्ताव लगाया है, जिस पर नगरीय विकास राज्यमंत्री जवाब देंगे.