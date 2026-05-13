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धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, तमाम इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित. आंदोलनरत नर्सिंग अभ्यर्थियों समेत इन मुद्दों पर मुहर लग सकती है.

DHAMI CABINET MEETING
सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 11:17 AM IST

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी 13 मई को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. सचिवालय में दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास मानी जा रही है. बैठक में स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, खेल विभाग समेत तमाम अन्य विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग करने और अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील जनता से की है. जिसका असर प्रदेश में देखने को मिला है क्योंकि मंत्री और विधायक अब काफिला छोड़ टू व्हीलर वाहनों पर आवाजाही करते दिखाई दिए. ऐसे में उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग किए जाने को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के सरकारी कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को बेवजह इस्तेमाल करने पर लगाम लगाए जाने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर जोर दे सकती है.

इसके अलावा, पिछले तीन दिन से नर्सिंग बेरोजगारों का उग्र आंदोलन जारी है. दरअसल, नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर करीब साढ़े पांच महीने से धरना दे रहे थे. लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय न हो पाने के कारण तीन दिन पहले नर्सिंग बेरोजगारों ने अपना आंदोलन बढ़ा दिया है और अब पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान नर्सिंग बेरोजगारों के उग्र आंदोलन को समाप्त किए जाने संबंधित कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है.

यही नहीं, नियोजन विभाग की ओर से तमाम नीतियां भी तैयार की गई हैं जिन नीतियों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुहर लगने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों का मामला भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंच गया है.

दरअसल, प्रदेश के 400 अशासकीय स्कूलों में तैनात 8 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है. ऐसे में बैठक के दौरान इस पर भी धामी मंत्रिमंडल, जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है. इन सबके अलावा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है. यही नहीं, शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.

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