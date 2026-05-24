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ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना, बोले-चुनाव में साइकिल को पलटेंगे भी और कचरेंगे भी

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने लखनऊ की सड़कों पर चलाया ऑटो.

ओमप्रकाश ने चलाया ऑटो.
ओमप्रकाश ने चलाया ऑटो, अखिलेश पर निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 5:30 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच प्रचंड गर्मी में भी कोल्ड वार जारी है. ओपी राजभर लगातार अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. अब राजभर ने एक बार फिर ट्वीट कर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. लिखा -‘अखिलेश यादव जी, आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम नहीं. हमारी इसी फोटो को लेकर आपके उज्जड्ड ट्रोलर लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं. हमें हमारी औकात बता रहे हैं....बस ये बात गांठ बांध लीजिए कि 2027 में यही टेंपो, रिक्शा, ठेला और खोमचा वाले मिलके आपकी 2011 वाली विदेशी साइकिल को 2017 की तरह पलटेंगे भी और कचरेंगे भी;.

ओमप्रकाश ने चलाया ऑटो. (Video Credit; ETV Bharat)

ओमप्रकाश राजभर ने रविवार को लखनऊ की सड़कों पर ऑटो चलाया. उनके साथ तमाम समर्थक मौजूद रहे. बता दें कि साल 1981 से लेकर 1983 तक ओमप्रकाश राजभर वाराणसी की सड़कों पर ऑटो चलाते थे. वह कई बार कह चुके हैं कि टीआई के एक थप्पड़ ने उनकी जिंदगी बदल दी. आज वे खुद सरकार हैं. ओपी राजभर के ऑटो चलाने की फोटो पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें ट्रोल करते हैं, इसीलिए रविवार को उन्होंने खुद ही ऑटो की स्टीयररिंग थाम ली.

कई नेता सुभासपा में शामिल.
कई नेता सुभासपा में शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)

राजभर ने लिखा फोटो ही हमारा अभिमान है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में उन्होंने लिखा-'ये जान लीजिए कि हमारी ये फोटो ही हमारा अभिमान है. हमारी आन-बान-शान है. हमारे संघर्ष के दिनों की न जाने कितनी यादें बसी हैं इसमें. हमारा संघर्ष आज भी जारी है, छोड़िए. आपके समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि आपको विरासत में बड़ी-बड़ी गाड़ी, लॉन में टहलाते कुत्ते, विदेश में पढ़ाई, सत्ता का पॉवर, पहले से तैयार मुख्यमंत्री की गद्दी मिली है, जिसे आपने गद्दी मिलने के बाद बस केवल ट्विटर, एसी और पीसी वाली राजनीति में बदल दिया है, इसीलिए आपको ऑटो-रिक्शा चलाने वाले, ठेला-पटरी वाले, गरीब आदमी हंसी के पात्र लगते होंगे.'

जब मैं लाठी खा रहा था, तब आप विदेश घूम रहे थे

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने लिखा-'उड़ा लीजिए गरीबी का मजाक और खूब उड़ भी लीजिए सातवें आसमान तक. बस ये बात गांठ बांध लीजिए कि 2027 में यही टेम्पो, रिक्शा, ठेला और खोमचा वाले मिलकर आपकी 2011 वाली विदेशी साइकिल को 2017 की तरह पलटेंगे भी और कचरेंगे भी. अखिलेश यादव जब ये ओम प्रकाश राजभर गांव-गांव घूम कर अति पिछड़ा, दलित, वंचित की आवाज उठा रहा था, लाठी खा रहा था, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहा था, तब आप अपने पावरफुल पिता जी के धन पर विदेश घूम रहे थे. आप पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन संस्कारी नहीं हैं. यही वजह है कि आप अपने पिता का अपमान कर राजनीति में आए और सत्ता हासिल की'.

आपके लिए राजनीति ड्रामा होगी

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लिखा-'हमारे पिता जी ने हमें गरीबी में पाला है, लेकिन हम आपकी तरह अपने पिता जी का अपमान करके नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद लेकर राजनीति में आए हैं. हम अपने समाज के दर्द से निकले हुए हैं. राजनीति हमारे लिए ट्विटर, एसी और पीसी नहीं है. 45 डिग्री की तपती दोपहरी में गांव की पगडंडियों पर चलकर जनता का दुख सुनना ही हमारी राजनीति है. आपके लिए राजनीति ‘ड्रामा’ होगी. हमारे लिए संघर्ष है.'

जिस आदमी ने गरीबी, भूख और संघर्ष को करीब से देखा

राजभर ने लिखा-'बचपन से आप सत्ता की गोद में खेले-कूदे हैं. हमने होश संभालने के साथ ही जिम्मेदारियां निभाई हैं. कभी ऑटो रिक्शे का हैंडल थामा तो कभी आंदोलन का झंडा. याद रखिए शाहे बेखबर. जिस आदमी ने गरीबी, भूख, अपमान और संघर्ष को करीब से देखा हो, उसे सोशल मीडिया की हवा से डराया नहीं जा सकता. ओम प्रकाश राजभर सत्ता में पद पाने के लिए नहीं, अति पिछड़ा समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े आदमी की आवाज को ताकत देने के लिए राजनीति करता है.'

थामा सुभासपा का दामन

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न पार्टियों में नेता अपने लिए सुरक्षित जगह की तलाश में जुट गए हैं. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने रविवार को ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लिया. कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सुभासपा मजबूत हो रही है. साइकिल हर हाल में पंक्चर होगी. हम फिर से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे.

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