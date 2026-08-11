विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का मंत्री बनना लगभग तय! CM सुक्खू ने दिए संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा. सुंदर सिंह ठाकुर कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 3:16 PM IST
शिमला: कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के हिमाचल सरकार में मंत्री बन सकते हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर इस बात के संकेत दिए हैं. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा. हाईकमान की इजाजत मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा. दरअसल, आज मुख्यमंत्री शिमला में अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ा बयान दिया.
'कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं सुंदर सिंह ठाकुर'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और हाईकमान की इजाजत मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा. सुंदर सिंह ठाकुर कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल कांग्रेस PAC की बैठक होनी है, हालांकि उससे पहले भी सुंदर सिंह ठाकुर मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं.
CM सुक्खू पहले भी दे चुके हैं संकेत
इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं. इसी महीने 7 अगस्त को शिमला के मशोबरा में बीडीओ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उनके साथ कसुम्पटी विधानसभा से कैबिनेट मंत्री अनिरूद्ध सिंह और कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर मंच पर मौजूद थे. कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सुंदर ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये भी जल्द हमारे मंत्री बनने वाले हैं. हालांकि यह पहला मौका नहीं था. इससे पहले विधानसभा के भीतर भी मुख्यमंत्री ने सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत दिए थे. तभी से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने की दौड़ में सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे रहा है.
ये भी पढ़ें: सुधीर शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री के गृह जिले में क्यों हुई FIR? जानें क्या है पूरा मामला
ये भी पढ़ें: पंजाब में डीए पक्का, अब हिमाचल की बारी, CM सुक्खू के गृह जिला से 15 अगस्त को मिलने वाली है डीए की सुख खबर!