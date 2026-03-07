ETV Bharat / state

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही क्यों कह गए 35 हजार करोड़ की दाल की होती है बाहर से खरीदारी

इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में आयोजित दो दिवसीय कृषि उद्योग प्रदर्शनी एवं किसान मेला विकसित कृषि समर्थ भारत प्रोग्राम में शामिल हुए.

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे.

उन्होंने कहा कि गेहूं धान एवं गन्ना कि खेती से आगे निकल कल दलहन एवं तिलहन में खेती करना चाहिए. देश में तेल और दल बाहर से मंगाए जा रहे हैं. 30 से 35 हजार करोड़ रुपये के दाल सालाना बाहर से मंगाए जा रहे है. यह रुपया देश किसानों के पास जाना चाहिए, जिससे वे समृद्ध और सशक्त बन सकें.

उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी कार्य को डिजिटल कर दिए गए हैं, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सकें. यह बातें वाराणसी पहुंचे कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा.

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय तीन गुना करने और 4000 डॉलर सालाना आय करने के लिए काम कर रही है. इसके तहत परंपरागत खेती छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल माध्यमों पर काम कर रही है.

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि जय जवान, जय किसान के बाद जब विज्ञान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था. आज जो सैटेलाइट वार हो रहा है, पाकिस्तान को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वैज्ञानिक एवं सामरिक रूप से जवाब दिया गया था. वह शायद नहीं हो पता.

प्रधानमंत्री के कार्यकाल में व्यापक सुधार हुए: सूर्य प्रताप शाही ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया जय अनुसंधान के नारे के बाद, भारत सरकार ने इसबार अनुसंधान के लिए बजट ज्यादा रखा.

उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो इस पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत से नीतिगत व्यापक सुधार किए गए हैं.

2047 तक अर्थव्यवस्था में भारत पहले स्थान पर होगा: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि दूसरा चरण परफॉर्म का था, अगर परफॉर्म हमारा नहीं बड़ा होता तो दुनिया की चौथी आर्थिक ताकत के रूप में भारत नहीं आया होता. ये सत्य है कि हम अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से बढ़कर चौथे स्थान पर आ गये है. 2047 तक पहले स्थान तक पहुंचना है.

कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, 30-35 हजार करोड़ रुपये का सालाना दल बाहर से खरीद कर आता है. मैं यह नहीं कह सकता, दाल कारखाने में पैदा होते हैं. राहुल गांधी यह कह सकते हैं कि यह कारखाने से पैदा होता है, लेकिन सूर्य प्रताप शाही कहेंगे यह खेत से ही पैदा होता है. हम मुनाफे की ओर इसको इसको ले चले इस बात की जरूरत है.

