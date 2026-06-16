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चंडीगढ़ में STA ऑफिस के बाहर कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन, यूनियन प्रधान विक्रम पुंडीर हिरासत में

चंडीगढ़ : किराया दरों में बढ़ोत्तरी और एग्रीगेटर पॉलिसी को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कैब चालकों ने मंगलवार को सेक्टर-18 स्थित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और कैब यूनियन के प्रधान विक्रम पुंडीर को हिरासत में ले लिया है.

STA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की कोशिश : सुबह से ही बड़ी संख्या में कैब चालक एसटीए कार्यालय की ओर बढ़ने लगे थे. पुलिस पहले से अलर्ट थी और कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. जैसे ही प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. मौके पर मौजूद कैब चालकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बावजूद किराया दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है.

चंडीगढ़ में STA ऑफिस के बाहर कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

विक्रम पुंडीर को हिरासत में लिया गया : इस दौरान पुलिस ने यूनियन प्रधान विक्रम पुंडीर को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कुछ समय के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया. डीएसपी पी.अभिनंदन ने बताया कि एसटीए कार्यालय प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और बिना अनुमति यहां किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को पहले ही निर्धारित स्थान पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया था, इसके बावजूद कुछ लोग एसटीए कार्यालय के बाहर जुटे, जिसके चलते कार्रवाई करनी पड़ी. वहीं कैब यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. यूनियन का आरोप है कि एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी मिले एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है