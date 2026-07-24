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दिल्ली के कृष्णा नगर में कैब ड्राइवर की गला रेतकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

नई दिल्‍ली : राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराधियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं. शाहदरा जिले के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात बीच सड़क पर एक कैब चालक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्वामी दयानंद मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. स्वर्ण सिनेमा के सामने हुई वारदातयह सनसनीखेज घटना स्वर्ण सिनेमा के पास स्वामी दयानंद मार्ग पर रात करीब 8:40 से 9:00 बजे के बीच हुई. मृतक की पहचान वेस्ट विनोद नगर निवासी विजय (उम्र 40 से 45 वर्ष) के रूप में हुई है. विजय अपनी कार चला रहे था.

डीसीपी शाहदरा आर पी मीना ने कहा प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी विजय की ही कार में सवार थे. कार के भीतर ही आरोपियों ने धारदार हथियार से विजय का गला रेत दिया. हमला इतना अचानक और घातक था कि विजय को संभालने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.