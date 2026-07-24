दिल्ली के कृष्णा नगर में कैब ड्राइवर की गला रेतकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस
शाहदरा जिले के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात बीच सड़क पर एक कैब चालक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.
Published : July 24, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराधियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं. शाहदरा जिले के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात बीच सड़क पर एक कैब चालक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्वामी दयानंद मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. स्वर्ण सिनेमा के सामने हुई वारदातयह सनसनीखेज घटना स्वर्ण सिनेमा के पास स्वामी दयानंद मार्ग पर रात करीब 8:40 से 9:00 बजे के बीच हुई. मृतक की पहचान वेस्ट विनोद नगर निवासी विजय (उम्र 40 से 45 वर्ष) के रूप में हुई है. विजय अपनी कार चला रहे था.
डीसीपी शाहदरा आर पी मीना ने कहा प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी विजय की ही कार में सवार थे. कार के भीतर ही आरोपियों ने धारदार हथियार से विजय का गला रेत दिया. हमला इतना अचानक और घातक था कि विजय को संभालने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
फॉरेंसिक टीम और CCTV के जरिए जांच तेज
पुलिस ने पूरे घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाए और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. आसपास की दुकानों और सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों के भागने के रूट और उनकी पहचान का पता लगाया जा सके.
शुरुआती तौर पर पुरानी रंजिश आपसी विवाद और लूटपाट समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. हत्या की असली वजह और कार में सवार अन्य लोगों की सटीक भूमिका का खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल पुलिस की कई टीमें संदिग्धों की तलाश में दबिश दे रही हैं. - डीसीपी शाहदरा
इसी बीच एक कैब ड्राइवर शिवम शर्मा ने कहा कि ऐसी घटना होंगी तो ड्राइवर कहां जाएंगे. अपनी कार के अंदर भी सेफ नहीं है. उसने कहा की कंपनियों की ओर से ड्राइवर की वेरिफिकेशन होती है तो यात्रियो की क्यों नहीं होती. आज एक ड्राइवर अपनी ही कार में मारा गया. वो लोग कौन थे अगर बुकिंग के समय उसकी वेरिफिकेशन हुई होती आज आरोपी गिरफ्त में होता.
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