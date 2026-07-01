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बातचीत के बाद थमे कैब के पहिए फिर दौड़े, एप से जुड़े चालकों ने खत्म की हड़ताल

झारखंड में डिजिटल एप से जुड़े कैब चालकों ने हड़ताल आखिरकार समाप्त कर दिया है.

Cab drivers strike
कैब ड्राइवर्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 3:33 PM IST

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रांची: झारखंड में डिजिटल एप से जुड़े कैब और बाइक चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है. कंपनियों के साथ लिखित और मौखिक सहमति बनने के बाद चालकों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है. इसके साथ ही रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत राज्य के प्रमुख शहरों में ऑनलाइन कैब सेवाएं फिर से सामान्य होने लगी हैं. पिछले कुछ दिनों से हड़ताल के कारण यात्रियों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब लोगों को राहत मिलने लगी है.

हड़ताल में 13 हजार से अधिक कैब चालक शामिल

हड़ताल में करीब 13 हजार से अधिक कैब चालक शामिल थे. चालकों का कहना था कि वर्ष 2019 के बाद से किराए में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है. बढ़ती परिचालन लागत के कारण उनकी आय प्रभावित हो रही थी. इसके अलावा, निजी वाहनों को ऐप आधारित सेवाओं से जोड़ने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई. उनका आरोप था कि इससे व्यावसायिक वाहन चालकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

कैब ड्राइवर्स से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

क्या है चालकों की मांग

चालकों ने यह मांग भी उठाई थी कि बिना स्पष्ट कारण किसी ड्राइवर की आईडी डिएक्टिवेट नहीं की जाए. उनका कहना था कि कई बार अचानक आईडी बंद होने से उनकी आजीविका प्रभावित होती है. इन सभी मांगों को लेकर चालक संगठनों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत की और अंततः सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया.

ऑनलाइन कैब सेवाएं प्रभावित

हड़ताल के दौरान ऑनलाइन कैब सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं. रेलवे स्टेशन और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हुई. कई लोगों को ऑटो रिक्शा, निजी वाहनों या अन्य सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना पड़ा. पीक आवर्स में यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और कई स्थानों पर किराया भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक देना पड़ा.

अब हड़ताल समाप्त होने के बाद ओला, उबर और रैपिडो की सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. ऐप पर दोबारा कैब उपलब्ध होने लगी हैं और चालक भी नियमित रूप से बुकिंग स्वीकार कर रहे हैं. इससे यात्रियों के साथ-साथ उन चालकों को भी राहत मिली है, जिनकी आय हड़ताल के दौरान प्रभावित हुई थी.

कंपनियों के साथ मांगों पर हुई सकारात्मक चर्चा

ईटीवी से बातचीत में कई कैब चालकों ने बताया कि कंपनियों के साथ उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई है. उनका कहना है कि कुछ मुद्दों पर लिखित सहमति बनी है, जबकि अन्य बिंदुओं पर आगे भी नियमित संवाद जारी रहेगा. चालकों ने उम्मीद जताई कि किराया निर्धारण, आईडी डिएक्टिवेशन और व्यावसायिक वाहनों से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान निकाला जाएगा.

चालकों ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं था, बल्कि अपनी आजीविका से जुड़े मुद्दों को कंपनियों के सामने प्रभावी ढंग से रखना था. अब काम दोबारा शुरू होने से यात्रियों को पहले जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी और शहरों में ऐप आधारित परिवहन व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी. फिलहाल हड़ताल खत्म होने से यात्रियों और कैब चालकों, दोनों ने राहत की सांस ली है.

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