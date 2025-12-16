ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कैब चालक पर फायरिंग, गोली मारकर कार और नकदी ले भागे बदमाश

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के दिल्ली-जयपुर हाईवे यानी कि एनएच-48 पर सोमवार देर रात बदमाशों ने एक कैब चालक को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. रात करीब 1:30 बजे उत्तर प्रदेश निवासी ओला कैब चालक संजय को गोली मारकर बदमाश उसकी स्विफ्ट डिजायर कार और 18 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

कैब बुक कर रची लूट की साजिश: पीड़ित संजय ने पुलिस को बताया कि, "वह दिल्ली में रहकर ओला कैब चलाता है. सोमवार रात दो युवकों ने उसकी कैब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बुक की थी. शुरू में यात्रा सामान्य रही, लेकिन जैसे ही गाड़ी कसौला थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर पहुंची, बदमाशों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया."

गोली मारकर कार और नकदी ले भागे बदमाश (ETV Bharat)

विरोध करने पर जांघ में मारी गोली: संजय के अनुसार, "एक बदमाश ने अचानक उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी. जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाश ने गोली चला दी, जो उसकी जांघ में जा लगी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद बदमाश उसे कार में ही बैठाकर अलग-अलग जगहों पर घुमाते रहे."