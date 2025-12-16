दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कैब चालक पर फायरिंग, गोली मारकर कार और नकदी ले भागे बदमाश
रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कैब चालक पर फायरिंग के बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया.
Published : December 16, 2025 at 10:23 AM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के दिल्ली-जयपुर हाईवे यानी कि एनएच-48 पर सोमवार देर रात बदमाशों ने एक कैब चालक को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. रात करीब 1:30 बजे उत्तर प्रदेश निवासी ओला कैब चालक संजय को गोली मारकर बदमाश उसकी स्विफ्ट डिजायर कार और 18 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.
कैब बुक कर रची लूट की साजिश: पीड़ित संजय ने पुलिस को बताया कि, "वह दिल्ली में रहकर ओला कैब चलाता है. सोमवार रात दो युवकों ने उसकी कैब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बुक की थी. शुरू में यात्रा सामान्य रही, लेकिन जैसे ही गाड़ी कसौला थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर पहुंची, बदमाशों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया."
विरोध करने पर जांघ में मारी गोली: संजय के अनुसार, "एक बदमाश ने अचानक उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी. जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाश ने गोली चला दी, जो उसकी जांघ में जा लगी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद बदमाश उसे कार में ही बैठाकर अलग-अलग जगहों पर घुमाते रहे."
सड़क किनारे छोड़कर बदमाश फरार: संजय ने बताया कि, "करीब सुबह पांच बजे बदमाश संजय को रेवाड़ी की सर्कुलर रोड स्थित गुरुद्वारे के पास फेंककर फरार हो गए. जाते समय वे उसकी कार के साथ-साथ जेब में रखे 18 हजार रुपये भी ले गए."
अस्पताल में चल रहा इलाज: घायल अवस्था में पड़े संजय को स्थानीय लोगों की मदद से शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. फिलाहाल वहां संजय का इलाज चल रहा है.
पुलिस ने दिया आश्वासन: इस पूरे मामले में कसोला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि, "आज सुबह सूचना मिली थी एक टैक्सी चालक पर गोली चलाकर टैक्सी लेकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही टीम रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पहुंची. युवक का उपचार चल रहा है. पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
