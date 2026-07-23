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कर्जा उतारने के लिए कैब ड्राइवर की हत्या कर लूटी कार, 2 गिरफ्तार, AI की मदद से हुई मृतक की पहचान

आरोपियों ने शराब मंगवाने के बहाने गाड़ी रुकवाई. इसी दौरान एक ने रस्सी से उसका गला दबाया और दूसरे ने गुप्ती से हमला किया.

Murder accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन डूंगरी के पास जंगल में युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. मृतक युवक धौलपुर का निवासी था और जयपुर में उबर में कार चलाता था. उसकी कार से राइड बुक कर दो आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और कार लेकर फरार हो गए. पुलिस ने पहले मृतक की शिनाख्त की और फिर तकनीकी आधार पर पड़ताल करते हुए हत्या के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने कर्जा उतारने और एक कैफे खोलने के लिए रकम जुटाने के खातिर कार लूटने की साजिश रची और चालक की हत्या करने के बाद कार लेकर फरार हो गए. खास बात यह है कि पुलिस ने एआई की मदद लेकर इस मामले में मृतक की पहचान की.

AI टूल की मदद से फोटो तैयार कर शिनाख्त: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, 22 जुलाई को हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन डूंगरी के पास जंगल के सुनसान इलाके में एक युवक का शव मिला था. मौके पर युवक की पहचान का कोई सबूत नहीं मिला. शव एक दिन पुराना होने से पहचान में भी दिक्कत आ रही थी. उसकी फोटो लेकर पुलिस ने एआई टूल की मदद से फोटो तैयार करवाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसकी पहचान धौलपुर निवासी लखपत सिंह के रूप में हुई. जो जयपुर में उबर कैब चलाता था.

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रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी: पुलिस ने इस मामले में उबर कंपनी की मदद से राइड बुकिंग की डिटेल के आधार पर मुरलीपुरा (जयपुर) निवासी सुधांशु जांगिड़ और बांदीकुई हाल मुरलीपुरा (जयपुर) निवासी सोनू बैरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उन्होंने हत्या और कार लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. पुलिस आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में प्रयुक्त हथियार व अन्य सामान बरामद करने की कवायद में जुटी है. उन्हें रिमांड पर लिया गया है.

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एक ने रस्सी से गला दबाया, दूसरे ने किया हमला: उन्होंने बताया कि सुधांशु जांगिड़ ने स्नातक (प्रथम वर्ष) की पढ़ाई कर रखी है. जबकि सोनू बैरवा दसवीं तक पढ़ा है. मृतक लखपत सिंह धौलपुर के किलोलपुरा गांव का रहने वाला है. वह जयपुर में विद्याधर नगर के किशनबाग में किराए पर रहता है. आरोपियों ने वीकेआई 14 नंबर के आसपास से कार बुक की और राजावास टोल की तरफ ले गए. जहां एक दोस्त से शराब मंगवाने के बहाने सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवा ली. एक ने पीछे से रस्सी से उसका गला दबाया और दूसरे ने धारदार हथियार (गुप्ती) से हमलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को जंगल में फेंक दिया.

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वारदात के बाद दौसा की तरफ गए: आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने कर्जा उतारने और कैफे खोलने के लिए रकम जुटाने के लिए कार लूटने की साजिश रची. जिसकी कई दिन पहले से प्लानिंग कर रहे थे. पुलिस को उनके मोबाइल में कई वीडियो ऐसे मिले हैं. जिनसे उन्होंने हत्या की वारदात के तरीके समझे. उन्होंने वारदात में काम में ली गई रस्सी ऑनलाइन एप से मंगवाई. जबकि धारदार हथियार विद्याधर नगर से खरीदा. उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए मिर्च पाउडर और अन्य सामान भी खरीद रखा था. वारदात के बाद वे दौसा की तरफ रवाना हो गए. उन्होंने कार बेचने के लिए कुछ लोगों को कार की फोटो भी भेज रखी थी.

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कैब ड्राइवर की हत्या कर लूटी कार
2 ARRESTED IN CAB DRIVER MURDER
DECEASED IDENTIFIED VIA AI TOOL
MURDER TO PAY OFF DEBT
CAB DRIVER MURDER CASE IN HARMADA

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