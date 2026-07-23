ETV Bharat / state

कर्जा उतारने के लिए कैब ड्राइवर की हत्या कर लूटी कार, 2 गिरफ्तार, AI की मदद से हुई मृतक की पहचान

जयपुर: राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन डूंगरी के पास जंगल में युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. मृतक युवक धौलपुर का निवासी था और जयपुर में उबर में कार चलाता था. उसकी कार से राइड बुक कर दो आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और कार लेकर फरार हो गए. पुलिस ने पहले मृतक की शिनाख्त की और फिर तकनीकी आधार पर पड़ताल करते हुए हत्या के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने कर्जा उतारने और एक कैफे खोलने के लिए रकम जुटाने के खातिर कार लूटने की साजिश रची और चालक की हत्या करने के बाद कार लेकर फरार हो गए. खास बात यह है कि पुलिस ने एआई की मदद लेकर इस मामले में मृतक की पहचान की.

AI टूल की मदद से फोटो तैयार कर शिनाख्त: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, 22 जुलाई को हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन डूंगरी के पास जंगल के सुनसान इलाके में एक युवक का शव मिला था. मौके पर युवक की पहचान का कोई सबूत नहीं मिला. शव एक दिन पुराना होने से पहचान में भी दिक्कत आ रही थी. उसकी फोटो लेकर पुलिस ने एआई टूल की मदद से फोटो तैयार करवाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसकी पहचान धौलपुर निवासी लखपत सिंह के रूप में हुई. जो जयपुर में उबर कैब चलाता था.

पढ़ें: युवक का अपहरण कर कार लूट की वारदात का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी: पुलिस ने इस मामले में उबर कंपनी की मदद से राइड बुकिंग की डिटेल के आधार पर मुरलीपुरा (जयपुर) निवासी सुधांशु जांगिड़ और बांदीकुई हाल मुरलीपुरा (जयपुर) निवासी सोनू बैरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की. उन्होंने हत्या और कार लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. पुलिस आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में प्रयुक्त हथियार व अन्य सामान बरामद करने की कवायद में जुटी है. उन्हें रिमांड पर लिया गया है.