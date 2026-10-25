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फरीदाबाद में कैब ड्राइवर की हत्या, कार में मिला शव, गले पर रस्सी के निशान

CAB DRIVER MURDER IN FARIDABAD ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सेक्टर-77 में एक कैब ड्राइवर का शव उसकी गाड़ी के अंदर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान केएलजे सोसायटी निवासी प्रकाश कुमार के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि रस्सी से गला दबाकर उनकी हत्या की गई है. मृतक के गले पर दबाव के निशान भी मिले हैं.

फरीदाबाद में कैब ड्राइवर का मर्डर: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. स्थानीय लोगों ने गाड़ी के अंदर ड्राइवर की सीट पर व्यक्ति को मृत अवस्था में पड़ा देखा. इसके बाद सुबह करीब 7 बजे पुलिस को मामले की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही बीपीटीपी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के हालात का जायजा लेते हुए जांच शुरू की.