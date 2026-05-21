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गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने बीच रास्ते शुरू की गंदी हरकत, युवती से छेड़छाड़ पर यूपी का आरोपी अरेस्ट

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में युवती के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है जहां ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करने वाली एक युवती के साथ कैब ड्राइवर ने अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ की. शिकायत मिलने पर गुरुग्राम पुलिस ने कुछ ही घंटे में कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

कैब ड्राइवर ने की महिला से छेड़छाड़ : दरअसल आज एक युवती ने अपने ऑफिस जाने के लिए एक कैब सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैब बुक की थी. आरोप है कि यात्रा के दौरान चालक ने उसके साथ अश्लील हरकत की और अभद्र इशारे किए. युवती द्वारा विरोध करने और गाड़ी रुकवाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया जिसपर सदर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को भोंडसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने बीच रास्ते शुरू की गंदी हरकत (ETV Bharat)

यूपी का आरोपी अरेस्ट : गुरुग्राम के सेक्टर -51 स्थित महिला थाने की SHO सुमन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बनिहारी गांव का निवासी बताया जा रहा है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कैब चलाने का काम करता है. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने युवती को कार में पिकअप करने के कुछ समय बाद इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.