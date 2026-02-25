ETV Bharat / state

करनाल में कैब चालक का मिला शव, लूट के बाद हत्या की आशंका, इलाके में दहशत का माहौल

करनाल: करनाल के स्टोन्डी गांव के पास नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस की मानें तो शुरुआती जांच में मामला लूट के बाद हत्या का लग रहा है. हालांकि पुलिस अभी हर पहलू पर जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दिल्ली से बुक हुई थी कैब : सदर थाना SHO तरसेम ने बताया कि, "दिल्ली से कैमला के लिए एक कैब बुक की गई थी, जिसे चालक शाहरुख चला रहा था. वह दोपहर तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसका फोन लगातार बजने के बावजूद नहीं उठा. इससे परिजनों और कैब मालिक को चिंता हुई. बाद में परिवारवालों ने पुलिस को सूचना दी." लूट के बाद हत्या की आशंका (ETV Bharat)