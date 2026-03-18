कैब App में अब SOS बटन, एक लाख वाहनों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा, तत्काल मिलेगी पुलिस की मदद

कैब App में अब SOS बटन, एक लाख वाहनों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा, तत्काल मिलेगी पुलिस की मदद
जयपुर के अलावा, सीकर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर में लागू हुई व्यवस्था.
Published : March 18, 2026 at 7:24 PM IST
जयपुर: कैब में सफर करते समय किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में यात्रियों को तत्काल पुलिस की मदद मुहैया कराने के लिए जयपुर पुलिस ने अनूठी पहल की है. ओला कैब एप्लिकेशन में SOS बटन शामिल कर करीब एक लाख वाहनों को जयपुर के अभय कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है. इनमें जयपुर शहर के 40 हजार वाहन हैं, जबकि बाकी गाड़ियां सीकर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर की हैं.
कैब एप्लिकेशन में SOS बटन का इस्तेमाल करने पर यात्रियों को इमरजेंसी में पुलिस की मदद मिल सकेगी. जयपुर के मामलों में कैब की लोकेशन के आधार पर निकटवर्ती थाने की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंचेगी. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बुधवार को यहां प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. एडिशनल कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, योगेश दाधीच और जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज भी मौजूद थे.
जयपुर के 40 हजार वाहन शामिल: जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा- डिलीवर बॉयज और कैब चालकों की ओर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का अंदेशा होने और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह पहल की गई है. ओला कैब के एप्लिकेशन में SOS (इमरजेंसी कॉल) का विकल्प शामिल कराया. जयपुर के 40 हजार सहित करीब एक लाख वाहनों को पहले चरण में अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है. सफर के बीच महिला, बच्चे, बुजुर्ग असहज महसूस करें तो SOS बटन दबाकर पुलिस की मदद ले सकते हैं.
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वाहन की लाइव लोकेशन से होगा पीछा: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कैब के एप्लिकेशन में दिया गया SOS बटन दबाने पर यात्री और वाहन की जानकारी अभय कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगी. जहां से कॉल कर यात्री से हालात के बारे में जानकारी लेंगे. इसके बाद वाहन की लाइव लोकेशन को ट्रैस करते हुए निकटवर्ती थाना पुलिस को सूचना देकर मौके पर भिजवाया जाएगा. उनका कहना था कि वाहन लगातार अपनी लोकेशन बदलता है तो लाइव लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे ट्रैक कर सकेगी. अन्य शहरों के यात्रियों से जुड़ी जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साझा कर मदद पहुंचाई जाएगी.
डिलीवरी बॉयज-कैब चालकों का किया सत्यापन: उन्होंने बताया कि जयपुर में सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी अभियान के तहत कमिश्नरेट क्षेत्र में डिलीवरी बॉयज और कैब चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन किया गया. पहले 7,533 कैब चालकों का वैरिफिकेशन कराया गया है. इनमें 205 चालकों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है. इन्हें पाबंद कर लगातार निगरानी रखी जा रही है. 16,436 डिलीवरी बॉयज का भी पुलिस सत्यापन कराया गया. इनमें 38 डिलीवरी बॉयज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है. इन्हें भी पाबंद किया है.
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