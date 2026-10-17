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जबलपुर में दुर्गा पंडालों की जानकारी अब एक क्लिक पर, दोस्तों संग घूमते समय शख्स को आया आइडिया

दुर्गा पंडाल की जानकारी अब एक क्लिक पर ( ETV Bharat )

जबलपुर: जबलपुर का दशहरा उत्सव अपनी भव्यता और परंपराओं के लिए जाना जाता है. लोगों का कहना है कि कोलकाता के बाद जबलपुर का दशहरा देश के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल है. नवरात्रि के दौरान शहर में करीब एक हजार स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. लगभग हर पंडाल में भंडारे का आयोजन भी होता है. ऐसे में शहरवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि किस इलाके में कौन-सा पंडाल है और कहां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है?

चार्टर्ड अकाउंटेंट भावेश (ETV Bharat) दोस्तों के साथ घूमते समय आया विचार भावेश ने बताया कि वह नवरात्रि के दौरान अपने दोस्तों के साथ शहर के अलग-अलग दुर्गा पंडालों में घूमने जाते थे. इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि शहर में सैकड़ों पंडाल और भंडारे आयोजित होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी एक जगह उपलब्ध नहीं होती. कई बार लोगों को अच्छे पंडालों और भंडारों के बारे में पता ही नहीं चल पाता. इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने डिजिटल माध्यम से इसका समाधान निकालने का फैसला किया. दुर्गा पंडाल की जानकारी अब एक क्लिक पर (ETV Bharat) विदिशा में नौ दुर्गा के स्वरूप में सजीं बुजुर्ग माताएं, शारदीय नवरात्रि में वृद्धाश्रम बना देवी धाम भावेश के मुताबिक, उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान भी इसी तरह की वेबसाइट तैयार की थी. उस समय लोगों को इसका फायदा मिला था. इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने नवरात्रि के लिए भी यह पहल की है, ताकि श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार पंडालों और भंडारों तक पहुंच सकें.