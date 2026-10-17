जबलपुर में दुर्गा पंडालों की जानकारी अब एक क्लिक पर, दोस्तों संग घूमते समय शख्स को आया आइडिया
नवरात्रि में लोगों को मिलेगी शहर के पंडालों और भंडारों की जानकारी, मैप के जरिए जान सकेंगे रास्तों और ट्रैफिक की स्थिति. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:22 PM IST
जबलपुर: जबलपुर का दशहरा उत्सव अपनी भव्यता और परंपराओं के लिए जाना जाता है. लोगों का कहना है कि कोलकाता के बाद जबलपुर का दशहरा देश के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल है. नवरात्रि के दौरान शहर में करीब एक हजार स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. लगभग हर पंडाल में भंडारे का आयोजन भी होता है. ऐसे में शहरवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि किस इलाके में कौन-सा पंडाल है और कहां भंडारे का आयोजन किया जा रहा है?
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लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए जबलपुर के करमेता में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भावेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट तैयार की है. इस वेबसाइट के माध्यम से लोग शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थापित दुर्गा पंडालों और भंडारों की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं. वेबसाइट पर मैप की सुविधा भी दी गई है, जिससे लोगों को संबंधित स्थान तक पहुंचने में आसानी हो सकती है.
दोस्तों के साथ घूमते समय आया विचार
भावेश ने बताया कि वह नवरात्रि के दौरान अपने दोस्तों के साथ शहर के अलग-अलग दुर्गा पंडालों में घूमने जाते थे. इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि शहर में सैकड़ों पंडाल और भंडारे आयोजित होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी एक जगह उपलब्ध नहीं होती. कई बार लोगों को अच्छे पंडालों और भंडारों के बारे में पता ही नहीं चल पाता. इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने डिजिटल माध्यम से इसका समाधान निकालने का फैसला किया.
भावेश के मुताबिक, उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान भी इसी तरह की वेबसाइट तैयार की थी. उस समय लोगों को इसका फायदा मिला था. इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने नवरात्रि के लिए भी यह पहल की है, ताकि श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार पंडालों और भंडारों तक पहुंच सकें.
जाम से बचने में भी मिल सकती है मदद
नवरात्रि और दशहरा के दौरान जबलपुर के कई प्रमुख मार्गों और बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है. इसके चलते कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनती है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में परेशानी होती है. भावेश का कहना है कि वेबसाइट के जरिए लोगों को अलग-अलग इलाकों और रास्तों की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, ताकि वे अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकें.
डिजिटल पहल से आसान होगी पंडालों की सैर
आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग जानकारी के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यह वेबसाइट श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. एक ही जगह पर पंडालों और भंडारों की जानकारी मिलने से लोगों को अलग-अलग स्थानों की जानकारी जुटाने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा.
भावेश की यह पहल बताती है कि स्थानीय परंपराओं और त्योहारों को तकनीक से जोड़कर लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है. यदि वेबसाइट पर जानकारी नियमित रूप से अपडेट होती रहे, तो यह नवरात्रि और दशहरा के दौरान शहरवासियों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी मददगार साबित हो सकती है.