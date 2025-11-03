ETV Bharat / state

CA Final Result : बकुल ने हासिल किया ऑल इंडिया 3rd रैंक, पिता मंडी में करते हैं काम

किशनगढ़बास के बकुल का सीए फाइनल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन. रोजाना 6 से 8 घंटे तक की पढ़ाई. खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा...

Bakul Gupta From Alwar
परिवार के साथ बकुल गुप्ता (ETV Bharat Khairthal)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 6:34 PM IST

अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे के रहने वाले बकुल गुप्ता ने प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में अपने परिवार व जिले का नाम रोशन किया. सोमवार को जारी किए गए सीए फाइनल के रिजल्ट में बकुल गुप्ता ने ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल की. वहीं, प्रदेश में भी बकुल टॉपर रहे. रिजल्ट के बाद आईसीएआई के प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह ने फोन कर उन्हें बधाई दी.

बकुल ने बताया कि वह पहले ही प्रयास में सफल रहे. परिवार को रिजल्ट पता लगते ही घर का माहौल खुशमना हो गया. वहीं, लोगों ने बकुल के घर पहुंच कर उनका मुंह मीठा करा बधाई दी. बकुल ने बताया कि सीए के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई को 6 से 8 घंटे दिए. जिसके बाद उन्होंने यह सफलता हासिल की. बकुल गुप्ता ने बताया कि ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल करने के बाद वे अच्छा महसूस कर रहे हैं.

बकुल गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Khairthal)

उन्होंने कहा कि जब उन्हें रिजल्ट पता लगा तो वह सरप्राइज हुए. यह तो पता था कि वह पास होंगे, लेकिन ऑल इंडिया में थर्ड रैंक आएगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था. बकुल ने बताया कि उन्होंने एग्जाम के दौरान 5 महीने रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई को दिए. इस दौरान उन्हानें सभी विषयों को अच्छे से तैयार किया, जिसका उन्हें फल मिला. बकुल ने कहा कि 9वीं क्लास में भी उन्होंने अच्छे अंक हासिल किए. इसके बाद 12वीं में भी 96 प्रतिशत हासिल किए. उन्होंने कहा कि इस सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था टाइम मैनेजमेंट. जिसके चलते वह सफल हो सके. कारण है कि सीए के लिए सिलेबस बड़ा रहता है.

पढ़ें : राजस्थान से देश को मिले 815 नए सीए, देशभर में 13 हजार 737 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता

बकुल ने कहा कि उनकी इस सफलता में सबसे बड़े मार्गदर्शक उनके माता पिता व परिवार के साथ दोस्त रहे, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और विश्वास दिखाया कि वे अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं. बकुल ने बताया कि उनके पिता राजेश कुमार किशनगढ़बास अनाज मंडी में आढ़तिए का कार्य करते हैं. वहीं माता गृहणी हैं. बकुल के बड़े भाई बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं. बकुल ने सीए की तैयारी करने वाले युवाओं को संदेश दिया कि डेडिकेशन के साथ अपने सिलेबस को पूरा करें और इंडेंट कांसेप्ट को क्लियर करें. सभी विषयों पर ध्यान दें, जिससे सफलता मिले. उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्ट कट नहीं होता. जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसे परिपक्व करें.

वहीं, बकुल के पिता राजेश ने बताया कि बकुल शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा है. 10वीं, 12वीं में भी बकुल ने अच्छे अंक हासिल किए. इसी का नतीजा है कि आज भी बकुल ने देश में तीसरी रैंक हासिल की. उन्होंने कहा कि इस सफलता के लिए बकुल ने मेहनत की, जिसका उसे परिणाम मिला है.

