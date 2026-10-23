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सीए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम: कानपुर के मेधावियों का जलवा, 400 अंक हासिल कर ओम गुप्ता बने टॉपर

ओम गुप्ता (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. कानपुर के मेधावियों ने इस कठिन परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. परीक्षा परिणाम सामने आते ही सफल विद्यार्थियों और उनके परिवारों में जश्न का माहौल है.

प्रथम और द्वितीय स्थान इनका: कानपुर में ओम गुप्ता ने 400 अंक हासिल कर शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं, काव्या गुप्ता ने 399 अंक पाकर दूसरा स्थान हासिल किया है. दोनों मेधावियों के बीच महज एक अंक का अंतर रहा, जो कड़े मुकाबले को दर्शाता है.

शहर की मेरिट सूची में रुद्र प्रताप सिंह 370 अंकों के साथ तीसरे, पार्थ निगम 359 अंकों के साथ चौथे और मोहम्मद अबुज़र 350 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे. शीर्ष पांच स्थानों पर कब्जा जमाने वाले इन सभी विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप की परीक्षाएं एक साथ उत्तीर्ण की हैं.



दोनों ग्रुप में 29 विद्यार्थियों को मिली सफलता: परीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, इस बार दोनों ग्रुप की परीक्षा में कानपुर से कुल 173 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें से 29 विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप एक साथ पास करने में सफलता हासिल की. इसके अलावा, 16 विद्यार्थी केवल ग्रुप-एक और दो विद्यार्थी केवल ग्रुप-दो की परीक्षा में सफल रहे. अलग-अलग ग्रुप की बात करें तो, ग्रुप-एक की परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 88 ने सफलता प्राप्त की. वहीं, ग्रुप-दो की परीक्षा में 195 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 52 उत्तीर्ण हुए.