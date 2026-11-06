CA फाउंडेशन रिजल्ट में जयपुर के 2 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप-20 में बनाई जगह, 6वीं और 17वीं रैंक पर कब्जा
आईसीएआई की जयपुर शाखा के अध्यक्ष राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया-सितंबर 2026 अटेंप्ट में 1 लाख 4 हजार 240 छात्रों ने परीक्षा दी थी
Published : November 6, 2026 at 8:58 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:13 PM IST
जयपुर: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. यह परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की गई थी.परीक्षा परिणाम में जयपुर के छात्रों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है. पूरे देश में परीक्षा का पासिंग परसेंटेज 18.93 रहा, वहीं जयपुर का परिणाम 25.20 प्रतिशत दर्ज किया गया. इस तरह जयपुर के छात्रों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 6.27 प्रतिशत बेहतर रहा.
19 हजार 736 अभ्यर्थी सफल रहे: आईसीएआई की जयपुर शाखा के अध्यक्ष राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया- सितंबर 2026 अटेंप्ट में देशभर में कुल 1 लाख 4 हजार 240 छात्रों ने सीए फाउंडेशन परीक्षा दी थी, जिनमें से 19 हजार 736 अभ्यर्थी सफल रहे.वहीं जयपुर में कुल 3 हजार 110 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था. इनमें से 784 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की.
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2 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप-20 में बनाई जगह: जयपुर के लिए परीक्षा परिणाम की खास बात ये रही कि शहर के दो होनहारों ने ऑल इंडिया टॉप-20 में अपनी जगह बनाई. अक्षिता छीपा ने 400 में से 355 अंक हासिल कर ऑल इंडिया छठी रैंक प्राप्त की. इसके साथ ही वो जयपुर की सिटी टॉपर भी रहीं.वहीं वेदांग राठी ने 400 में से 343 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया 17वीं रैंक प्राप्त की. वो जयपुर के सेकंड सिटी टॉपर रहे. दोनों छात्रों की इस उपलब्धि से शहर के सीए अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है.
नियमित क्लासेज और मार्गदर्शन से मिल रही मदद: राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया कि जयपुर चैप्टर की ओर से सीए की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नियमित रूप से क्लासेज संचालित की जाती हैं. इसके साथ ही छात्रों को कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से भी तैयार किया जाता है.छात्रों को केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें प्रोफेशन से जुड़ी व्यावहारिक जानकारियां भी दी जाती हैं. उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली छात्रों पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है और उनके साथ नियमित संपर्क बनाए रखा जाता है.
छात्रों की तैयारी, उनकी समस्याओं और पढ़ाई में आने वाली चुनौतियों को समझकर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है. संस्थान की इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और सीए जैसे कठिन प्रोफेशनल कोर्स में सफलता के लिए तैयार करना है.
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