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CA फाउंडेशन रिजल्ट में जयपुर के 2 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप-20 में बनाई जगह, 6वीं और 17वीं रैंक पर कब्जा

सीए फाउंडेशन रिजल्ट में जयपुर के टॉपर्स ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. यह परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की गई थी.परीक्षा परिणाम में जयपुर के छात्रों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है. पूरे देश में परीक्षा का पासिंग परसेंटेज 18.93 रहा, वहीं जयपुर का परिणाम 25.20 प्रतिशत दर्ज किया गया. इस तरह जयपुर के छात्रों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 6.27 प्रतिशत बेहतर रहा.

19 हजार 736 अभ्यर्थी सफल रहे: आईसीएआई की जयपुर शाखा के अध्यक्ष राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया- सितंबर 2026 अटेंप्ट में देशभर में कुल 1 लाख 4 हजार 240 छात्रों ने सीए फाउंडेशन परीक्षा दी थी, जिनमें से 19 हजार 736 अभ्यर्थी सफल रहे.वहीं जयपुर में कुल 3 हजार 110 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था. इनमें से 784 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की.