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CA Result: जोधपुर की अर्पिता डागा ने देशभर में चौथी रैंक हासिल की, जयपुर के प्रणव की 7वीं रैंक

इस बार ऑल इंडिया मेरिट सूची में राजस्थान के कई छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 6:16 PM IST

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जोधपुर: भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा आयोजित सीए फाइनल मई 2026 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. इस बार राजस्थान के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप टेन में अपनी जगह बनाई है. खासकर जोधपुर जिले की अर्पिता डागा ने चौथी रैंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है. अर्पिता डागा मुंबई में रहती हैं और वहीं से परीक्षा दी थी. उनके पिता जयप्रकाश डागा स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. अर्पिता ने 600 अंकों में 469 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की.

पूरे देश में 7931 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने: जयपुर के प्रणव धूत ने 600 में से 457 अंक पाकर ऑल इंडिया सातवीं रैंक हासिल की. चित्तौड़गढ़ की शगुन माहेश्वरी 15वीं, कोटा के आशुतोष मित्तल 16वीं और जयपुर की हर्षिका खंडेलवाल ने 28वीं रैंक प्राप्त की. जोधपुर आईसीएआई चैप्टर की अनुष्का भूतड़ा ने ऑल इंडिया 34वीं रैंक हासिल की. जोधपुर चैप्टर के अध्यक्ष सीए महिपाल लड्ढा ने बताया कि जोधपुर शाखा से कुल 81 छात्र सीए बने हैं, जबकि पूरे देश में 7931 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने.

महिपाल लड्डा, अध्यक्ष जोधपुर आईसीएआई (ETV Bharat Jodhpur)

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30 दिनों में परिणाम घोषित: जयपुर आईसीएआई के अध्यक्ष राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया कि जयपुर चैप्टर से 104 छात्र सफल हुए. उन्होंने कहा कि इस बार का रिजल्ट पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है और पास प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है. पहली बार आईसीएआई ने मात्र 30 दिनों में परिणाम घोषित कर दिए, जबकि पहले इसमें दो महीने लग जाते थे. सातवीं रैंक हासिल करने वाले प्रणव धूत ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन और अनुशासन को दिया. उन्होंने पिछले छह महीनों से सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी.

कोटा के आशुतोष मित्तल ने 16वीं रैंक: 28वीं रैंक हासिल करने वाली हर्षिका खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही रैंक हासिल करने का लक्ष्य रखा था. उन्होंने 4-5 बार रिवीजन किया और रोजाना 10-12 घंटे पढ़ाई की. कई बार याद न रहने के बावजूद लगातार मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता मिली. कोटा के आशुतोष मित्तल ने 16वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया. कोटा से 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 11 ने दोनों ग्रुप एक साथ पास किए.

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जोधपुर में 81 नए सीए बने: जोधपुर शाखा के अध्यक्ष सीए महिपाल लड्ढा ने बताया कि अनुष्का भूतड़ा ने 419 अंक पाकर ऑल इंडिया 34वीं रैंक और जोधपुर सिटी टॉपर का खिताब हासिल किया. श्रेया मेहता 347 अंकों के साथ सिटी रैंक-2, यक्षना गामनानी 331 अंकों के साथ सिटी रैंक-3 तथा मनस्वी चंडाक और पीयूष राजवानी ने 325 अंकों के साथ संयुक्त सिटी रैंक-4 हासिल की.

जोधपुर शाखा के 433 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 81 सफल रहे. चैप्टर की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष सीए पंकज राठी, सचिव सीए राहुल कालानी, कोषाध्यक्ष सीए विकास भूतड़ा और अन्य पदाधिकारियों ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि ये नए चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज, उद्योग और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

CA FINAL 2026 RESULT
जयपुर से बने CA प्रणय और हर्षिका (ETV Bharat Jodhpur)

सोशल मीडिया से दूरी: वहीं, जयपुर के प्रणव धूत की सफलता के पीछे उनके दादा से किया गया एक वादा सबसे बड़ी प्रेरणा बना. प्रणव ने बताया कि उनके दादा का सपना था कि परिवार में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बने. उन्होंने दादा से यह सपना पूरा करने का वादा किया था और उसी संकल्प को लक्ष्य बनाकर लगातार मेहनत की. प्रणव ने कहा कि पढ़ाई के दौरान जब भी थकान महसूस होती थी या आलस आता था, तब उन्हें दादा से किया गया वादा याद आ जाता था. यही बात उन्हें फिर से पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी. उन्होंने बताया कि परीक्षा की तैयारी के अंतिम छह महीनों में उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी. इतना ही नहीं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने के लिए उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से भी सीमित संपर्क रखा. नियमित अध्ययन, अनुशासन और परिवार के सहयोग ने उन्हें यह सफलता दिलाई.

वहीं, ऑल इंडिया 28वीं रैंक हासिल करने वाली हर्षिता खंडेलवाल ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, विशेष रूप से अपने पिता को दिया. हर्षिता ने बताया कि उनके पिता का सपना था कि वह सीए बनें और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी लगन से तैयारी की. उन्होंने पढ़ाई और सोशल मीडिया के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष रणनीति अपनाई. सोशल मीडिया का उपयोग करते समय वह 15 मिनट का अलार्म लगाती थीं, जिससे समय की बर्बादी न हो और पढ़ाई प्रभावित न हो.

Kuchaman CA Student
डीडवाना के तुषार ने पाया 11वां स्थान (ETV Bharat Kuchaman)

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डीडवाना के तुषार का 11वां स्थान : सीए फाइनल परीक्षा परिणाम में डीडवाना के तुषार ने देशभर में 11वां स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे डीडवाना क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है. रिजल्ट घोषित होते ही तुषार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक लगातार तुषार के घर पहुंचे ओर तुषार का मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. साथ ही तुषार के शिक्षक और स्कूल प्रशासन भी बधाईयां देने घर पहुंचे और तुषार को बधाईयां दी.

पूजा इंटरनेशनल संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर बजरंग सिंह राठौड़ ने बताया कि तुषार बगड़िया ने ऑल इंडिया 11वीं रैंक हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है. संभवतया यह पहला मौका है जब सीए फाइनल के परीक्षा परिणाम में डीडवाना शहर से किसी ने ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल की हो. वहीं, सचिन नागोरी ने ऑल इंडिया में 22वीं रैंक प्राप्त की है. स्कूल के निर्देशक डॉ. रणजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों विद्यार्थी शुरुआत से ही होनहार थे.

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