ETV Bharat / state

देहरादून सीए एसोसिएशन का नेतृत्व संभालेंगे अंकित गुप्ता, गिनाई अपनी प्राथमिकताएं

देहरादून: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (The Institute of Chartered Accountants of India) के मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद (Central India Regional Council) की देहरादून शाखा के वर्ष 2026-27 के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है. नई कार्यकारिणी में सीए अंकित गुप्ता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नई टीम आगामी सत्र में पेशेवर गतिविधियों को गति देने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी.

घोषित पदाधिकारियों में सीए अंकित गुप्ता अध्यक्ष, सीए जस्मीत सिंह चौधरी उपाध्यक्ष, सीए अरविंद सिंह रावत सचिव और सीए प्रणय सेठ कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं. इसके अलावा सीए साहेब आनंद को सीआईसीएएसए (छात्र विंग) का अध्यक्ष और सीए परिमल पटेट को कार्यकारिणी समिति का सदस्य नामित किया गया है. नई टीम के गठन के साथ ही देहरादून शाखा में उत्साह का माहौल है.

"मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मैं पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाऊंगा. शाखा का मुख्य उद्देश्य पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, नियमित सेमिनार, वर्कशॉप और सीपीई (Continuing Professional Education) कार्यक्रमों का आयोजन करना और युवाओं और विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना रहेगा."- सीए अंकित गुप्ता, नव निर्वाचित अध्यक्ष, आईसीएआई देहरादून शाखा

उन्होंने ये भी कहा कि बदलते आर्थिक परिदृश्य, जीएसटी सुधारों, कराधान व्यवस्था और डिजिटल अनुपालन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी. सीए अंकित गुप्ता ने विश्वास जताया कि सामूहिक नेतृत्व, पारदर्शी कार्यप्रणाली और टीम वर्क के माध्यम से देहरादून शाखा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा.