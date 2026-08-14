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सी-ग्रेड सेब खरीद में 'खेल'! 10 हजार से अधिक बागवानों को नोटिस, जमीन से लेकर कलेक्शन सेंटर तक खंगाला जाएगा रिकॉर्ड

सी-ग्रेड सेब देने वाले 10 हजार से अधिक बागवान जांच के दायरे में आ गए हैं. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.

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सी-ग्रेड सेब खरीद में 'खेल'! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 12:47 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:53 PM IST

7 Min Read
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शिमला: सरकारी राहत की जिस खरीद व्यवस्था से बागवानों को बाजार के संकट से उबारने की उम्मीद थी, अब उसी में दर्ज सी-ग्रेड सेब की भारी मात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एमआईएस के तहत 100 से ज्यादा बोरी सी-ग्रेड सेब देने वाले 10 हजार से अधिक बागवान जांच के दायरे में आ गए हैं. संबंधित एसडीएम की जांच में अनियमितता की आशंका सामने आने के बाद विभाग ने इन बागवानों को नोटिस जारी कर जमीन के कागज, बगीचे का रिकॉर्ड और सेब बिक्री से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं.

सी-ग्रेड सेब खरीद में 'खेल'!

अब जांच की असली कसौटी यही है कि बागवान के पास जितनी जमीन और उत्पादन क्षमता है, क्या उसके नाम पर एमआईएस में दर्ज सेब की मात्रा उससे मेल खाती है? मामला सिर्फ बागवान के खेत और बगीचे तक सीमित नहीं है. जांच की सुई कलेक्शन एजेंटों की भूमिका की ओर भी घूम गई है. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि कहीं वास्तविक उत्पादन से अधिक सी-ग्रेड सेब सरकारी खरीद में तो दर्ज नहीं किया गया. यदि ऐसा सामने आता है तो यह भी खंगाला जाएगा कि सेब किस कलेक्शन सेंटर पर जमा हुआ, किस एजेंट ने खरीद दर्ज की और बागवान के नाम पर कितनी मात्रा एमआईएस रिकॉर्ड में चढ़ाई गई.

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सी-ग्रेड सेब खरीद में अनियमितता (ETV Bharat)

बागवानों में हड़कंप

नोटिस जारी होने से बागवानों में हड़कंप जरूर है, लेकिन विभाग ने साफ किया है कि नोटिस का मतलब किसी बागवान को दोषी ठहराना नहीं है. यह रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया है. जिन बागवानों के दस्तावेज, जमीन और बिक्री का रिकॉर्ड सही पाया जाएगा, उन्हें राहत मिलेगी. वहीं, यदि जमीन और संभावित उत्पादन की तुलना में एमआईएस में दर्ज सेब की मात्रा में बड़ा अंतर सामने आता है, तो संबंधित मामले की जांच आगे बढ़ सकती है. अब एक-एक मामले में बागवान के पास मौजूद कुल जमीन, सेब के बगीचे का क्षेत्रफल, सामान्य परिस्थितियों में संभावित उत्पादन और एमआईएस में दर्ज सी-ग्रेड सेब की मात्रा का मिलान किया जाएगा. यानी बागीचे से लेकर सरकारी रिकॉर्ड तक पूरा 'सेब ट्रैक' खंगाला जाएगा. जांच में यह भी देखा जाएगा कि संबंधित सेब वास्तव में कहां से आया और उसकी खरीद की प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे.

10 हजार से अधिक बागवानों को नोटिस

बागवानी विभाग के सचिव सी पाल रासू ने कहा कि, "एमआईएस के तहत 100 से अधिक बोरी सी-ग्रेड सेब देने वाले बागवानों के मामलों का सत्यापन करवाया जा रहा है. संबंधित एसडीएम के माध्यम से जांच करवाई गई थी, जिसमें कुछ मामलों में गड़बड़ी की आशंका सामने आई थी. इसी आधार पर बागवानों से जमीन और उत्पादन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं. नोटिस जारी होने का मतलब बागवान को दोषी ठहराना नहीं है. रिकॉर्ड सही पाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. यदि वास्तविक उत्पादन से अधिक सेब एमआईएस में दिखाया गया पाया जाता है तो कलेक्शन एजेंट की भूमिका भी जांची जाएगी. मिलीभगत या गंभीर अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है."

एसडीएम स्तर पर हुई जांच में गड़बड़ी की आशंका सामने आने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है. दस्तावेज मिलने के बाद प्रत्येक मामले का सत्यापन होगा. रिकॉर्ड सही पाया गया तो मामला वहीं समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक सेब दर्ज होने या रिकॉर्ड में हेरफेर के संकेत मिले तो बागवान के साथ-साथ संबंधित कलेक्शन एजेंट की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी.

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सी ग्रेड सेब खरीद में अनियमितता! (ETV Bharat GFX)

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी बागवान की जमीन और उत्पादन क्षमता सीमित थी, तो उसके नाम पर बड़ी मात्रा में सी-ग्रेड सेब एमआईएस में दर्ज कैसे हुआ? क्या खरीद के समय उत्पादन और जमीन का सत्यापन नहीं हुआ? या फिर कलेक्शन सेंटर पर दर्ज आंकड़ों की जांच की कोई ऐसी कड़ी थी, जहां से गड़बड़ी की गुंजाइश बनी? जांच अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है.

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MIS के तहत सेब की कब कितनी खरीद हुई? (ETV Bharat GFX)

FIR होगी दर्ज

सरकार की जांच फिलहाल नोटिस और दस्तावेजों के सत्यापन तक है, लेकिन यदि वास्तविक उत्पादन से अधिक सेब जानबूझकर सरकारी खरीद में दिखाने और बागवान-कलेक्शन एजेंट की मिलीभगत के प्रमाण सामने आते हैं, तो मामला विभागीय कार्रवाई से आगे भी जा सकता है. गंभीर अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर तक की नौबत आ सकती है. एमआईएस का उद्देश्य बाजार में उचित दाम न मिलने की स्थिति में बागवानों को राहत देना है. ऐसे में सरकारी खरीद में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो पूरी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे. खासकर तब, जब 2025-26 में सरकारी खरीद 98,268 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो उपलब्ध आंकड़ों में पिछले वर्षों की सबसे अधिक खरीद है. अब 10 हजार से अधिक नोटिसों के जवाब और दस्तावेजों की जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि सी-ग्रेड सेब की खरीद में वास्तव में कितना अंतर सामने आता है.

MIS के तहत सेब की कब कितनी खरीद?

हिमाचल में सरकार मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खराब सेब की खरीद करती है. प्रदेश में हर साल इस तरह के सेब की खरीद होती है, जिसकी मात्रा हर साल घटती और बढ़ती रहती है. हिमाचल में पिछले 20 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2004-05 MIS के तहत 44,837 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई थी. इसी तरह से वर्ष 2005-06 में 22,616 मीट्रिक टन, वर्ष 2006-07 में 9,569, वर्ष 2007-08 में 29,427, वर्ष 2008-09 में 45,741, वर्ष 2009-10 में 912, वर्ष 2010-11 में 1,11,154, वर्ष 2011-12 में 5664, वर्ष 2012-13 में 11,822, वर्ष 2013-14 में 34,229, वर्ष 2014-15 में 13,415, वर्ष 2015-16 में 36,033 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई थी.

इसके अलावा वर्ष 2016-17 में 16,088, वर्ष 2017-18 में मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत 30,657 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई थी. इसी तरह से वर्ष 2018-19 में 27,249, वर्ष 2019-20 में 61,117, वर्ष 2020-21 में 37.875, वर्ष 2021-22 में 73,258, वर्ष 2022-23 में 86,142, वर्ष 2023-24 में 52,915, वर्ष 2024-25 में 37,601 और वर्ष 2025-26 में MIS के अंतर्गत 98,268 मीट्रिक टन सेब की सरकारी खरीद रही, जो उपलब्ध आंकड़ों में इन वर्षों की सबसे अधिक खरीद है. सी-ग्रेड सेब की बड़ी मात्रा में खरीद को लेकर जांच शुरू होने के बाद अब पूरी खरीद व्यवस्था पर नजर है. हालांकि पिछले साल अन्य सालों की तुलना में सेब की पैदावार भी अधिक रही.

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कब किस भाव खरीदा गया सेब? (ETV Bharat GFX)

MIS के तहत कब किस भाव खरीदा गया सेब?

हिमाचल में बागवानों को राहत देने के लिए सरकार हर साल हजारों मीट्रिक सी ग्रेड सेब की खरीद करती है. इसके लिए सरकार समय-समय पर खरीद मूल्य को बढ़ाती रहती है. इसके तहत प्रदेश वर्ष 2014-15 में MIS के तहत 6.5 रुपए किलो सेब खरीदा गया. इसी तरह से वर्ष 2015-16 में 6.5 रुपए, वर्ष 2016-17 में 6.5 रुपए, वर्ष 2017-18 में 7 रुपए, वर्ष 2018-19 में 7.5 रुपए, वर्ष 2019-20 में 8 रुपए, वर्ष 2020-21 में 8.5 रुपए, वर्ष 2021-22 में 9.5 रुपए, वर्ष 2022-23 में 10.5 रुपए, वर्ष 2023-24 में 12 रुपए , 2024-25 में 12 रुपए और वर्ष 2025-26 में भी MIS के तहत सरकार 12 किलो के हिसाब से सेब खरीद रही है.

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Last Updated : August 14, 2026 at 2:53 PM IST

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