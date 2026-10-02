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हिमाचल के इस जिले को मिली सी-आर्म मशीन, अब जटिल ऑपरेशन भी होंगे आसान

सी-आर्म मशीन से हिमाचल में ऑपरेशन में मिलेगी सुविधा, जटिल हड्डी एवं जोड़ के ऑपरेशन होंगे ज्यादा सटीक.

C-arm machine installed in Chamba Medical College
जटिल हड्डी एवं जोड़ के ऑपरेशन के लिए सी-आर्म मशीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:34 PM IST

6 Min Read
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चंबा: पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में मरीजों को आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. मेडिकल कॉलेज चंबा के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में अत्याधुनिक सी-आर्म मशीन का शुभारंभ किया गया है. इस मशीन के शुरू होने से हड्डी एवं जोड़ से संबंधित जटिल ऑपरेशनों के दौरान डॉक्टरों को शरीर के अंदर की हड्डियों और जोड़ों की स्पष्ट तस्वीर वास्तविक समय में देखने की सुविधा मिलेगी. इससे सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को ज्यादा सटीकता के साथ ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी और मरीजों को बेहतर एवं आधुनिक उपचार सुविधा चंबा में ही उपलब्ध हो सकेगी.

अस्पताल में आधुनिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के चिकित्सा अधीक्षक (MS) डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर में नई सी-आर्म मशीन स्थापित की गई है. उन्होंने कहा कि आधुनिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की उपलब्धता से डॉक्टरों को जटिल मामलों के इलाज में काफी सहायता मिलती है और मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. अस्पताल प्रशासन का प्रयास है कि मरीजों को जरूरी इलाज और जांच की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज चंबा में ही उपलब्ध करवाई जाएं.

"जिले के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान है. जिले के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े मेडिकल संस्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा." - डॉ. प्रदीप सिंह, एमएस, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा

डॉक्टरों को मिलेगी वास्तविक समय की तस्वीर

वहीं, हड्डी रोग विभाग के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि सी-आर्म मशीन ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान बेहद उपयोगी तकनीक है. यह मशीन एक्स-रे इमेजिंग के जरिए ऑपरेशन के दौरान हड्डियों और जोड़ों की स्थिति की वास्तविक समय में तस्वीर डॉक्टरों को उपलब्ध करवाती है. इससे सर्जन ऑपरेशन के दौरान हड्डी की स्थिति, फ्रैक्चर के स्थान और इलाज के बाद हड्डी की सही स्थिति को मौके पर ही देख सकते हैं.

इन जटिल सर्जरी में मिलेगी मदद

डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि फ्रैक्चर, ट्रॉमा, हड्डियों में प्लेट एवं स्क्रू लगाने, जोड़ों से संबंधित जटिल मामलों और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कुछ सर्जरी में सी-आर्म तकनीक काफी मददगार साबित होती है. ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम इमेज मिलने से चिकित्सकों को प्रक्रिया के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में बेहतर फैसला लेने में सहायता मिलती है. इससे सर्जरी की सटीकता बढ़ाने में मदद मिलती है और जटिल ऑपरेशनों को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है.

"सी-आर्म मशीन की उपलब्धता से ऑर्थोपेडिक विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा. कई ऐसे मामले जिनमें ऑपरेशन के दौरान लगातार इमेजिंग की जरूरत होती है, अब उन्हें बेहतर तकनीकी सहायता के साथ किया जा सकेगा. इससे ऑपरेशन की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और मरीजों के इलाज में भी सुविधा होगी." - डॉ. मानिक सहगल, अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा

हड्डी के जटिल ऑपरेशन में मददगार

डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि किसी भी जटिल हड्डी के ऑपरेशन में सर्जन के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि फ्रैक्चर या हड्डी की वास्तविक स्थिति क्या है और इलाज के बाद हड्डी सही स्थिति में आई है या नहीं? सी-आर्म मशीन इसी प्रक्रिया में डॉक्टरों को तत्काल इमेज उपलब्ध करवाती है. इससे ऑपरेशन के दौरान ही जरूरी सुधार करने की सुविधा मिलती है.

दुर्गम और पहाड़ी जिले के लिए जरूरी

मेडिकल कॉलेज चंबा प्रशासन के मुताबिक, आधुनिक उपकरणों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का सीधा लाभ चंबा जिले के लोगों को मिलेगा. चंबा एक पहाड़ी और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिला है, जहां कई मरीजों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय से बाहर बड़े मेडिकल संस्थानों का रुख करना पड़ता है. ऐसे में मेडिकल कॉलेज में ही अत्याधुनिक सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध होना मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत की बात है. खासकर दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों, गंभीर फ्रैक्चर और ट्रॉमा के मामलों में समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण होता है. सी-आर्म मशीन की सुविधा से ऐसे मामलों में डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान जरूरी इमेजिंग सहायता मिल सकेगी. इससे इलाज की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर

चंबा अस्पताल प्रशासन के अनुसार मेडिकल कॉलेज चंबा में आने वाले समय में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा. मेडिकल उपकरणों और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने का उद्देश्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करवाना है, ताकि जिला चंबा के लोगों को गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए अनावश्यक रूप से दूसरे राज्यों या बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े.

"नई सी-आर्म मशीन के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज चंबा के हड्डी रोग विभाग को भी मजबूती मिलेगी. विभाग में आने वाले मरीजों को आधुनिक तकनीक के जरिए इलाज उपलब्ध होगा और डॉक्टरों को जटिल सर्जरी के दौरान बेहतर तकनीकी सहयोग मिलेगा. इस सुविधा का लाभ आने वाले समय में बड़ी संख्या में मरीजों को मिलेगा और मेडिकल कॉलेज चंबा की ऑर्थोपेडिक सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी." - डॉ. प्रदीप सिंह, एमएस, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा

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