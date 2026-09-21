चिरमिरी को मिली बड़ी सौगात, 7.46 करोड़ की लागत से बनेगी बाइपास सड़क
सोनावनी नाका डोमनहिल से कोरिया कॉलरी होते हुए पोड़ी तक प्रस्तावित बायपास सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 9:22 AM IST
एमसीबी: नगर पालिक निगम चिरमिरी को रविवार को बड़ी सौगात मिली. सोनावनी नाका डोमनहिल में भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सोनावनी नाका डोमनहिल से कोरिया कॉलरी होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक, पोड़ी तक प्रस्तावित 7 करोड़ 46 की लागत से बनने वाली महत्वपूर्ण बाइपास सड़क का भूमिपूजन किया. यह सड़क चिरमिरी शहर के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजना मानी जा रही है. मंत्री ने सोनावनी नाका में निर्मित सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण भी किया.
सोनावनी नाका से पोड़ी तक बाइपास रोड
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा किबाइपास सड़क निर्माण से चिरमिरी के व्यस्त क्षेत्रों में यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए एक वैकल्पिक और बेहतर मार्ग उपलब्ध होगा. सोनावनी नाका, डोमनहिल, कोरिया कॉलरी और पोड़ी क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने से स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है.
जर्जर सड़क के लिए 7 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने राशि दी है. इसका भूमिपूजन कार्य हुआ है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
चिरमिरी में बढ़ते आवागमन और व्यस्त मार्गों पर यातायात के दबाव को देखते हुए प्रस्तावित बायपास सड़क को अहम माना जा रहा है. सड़क के निर्माण के बाद मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ ही लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है. परियोजना के पूरा होने के बाद आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन और संपर्क व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोनावनी नाका में 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांस्कृतिक भवन का भी लोकार्पण किया. इस भवन के निर्माण से क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी. क्षेत्रवासियों के लंबे समय से आवश्यक सामुदायिक सुविधा के रूप में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
25 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण किए है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में सड़क, यातायात और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला.