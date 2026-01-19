ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में उप निर्वाचन-2026 की तैयारी तेज, रायपुर में चुनाव तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन को लेकर अहम बैठक की है.

bye Poll Election 2026 Preparation
छत्तीसगढ़ में उप निर्वाचन-2026 की तैयारी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर/छत्तीसगढ़: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह (IAS से.नि.) की अध्यक्षता में नगरपालिकाओं और पंचायतों के रिक्त पदों को भरने के लिए आम और उप-निर्वाचन 2026 की तैयारियों पर बैठक हुई.

उपनिर्वाचन के लिए कितने पद रिक्त

नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 2 पद वहीं पार्षद के 15 पद रिक्त हैं. इसके अलावा नवगठित नगर पंचायतों- घुमका (जिला राजनांदगांव), बम्हनीडीह (जिला जांजगीर-चांपा), शिवनंदनपुर (जिला सूरजपुर), पलारी (जिला बालोद) में अध्यक्ष के 4 पद और पार्षद के 60 पद रिक्त हैं.

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 5 पद, सरपंच के 73 पद और पंच के 965 पद रिक्त हैं. इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है.

त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पद

  • जनपद पंचायत सदस्य: 5 पद
  • सरपंच: 73 पद
  • पंच: 965 पद
  • कुल पंचायत स्तर के रिक्त पद: 1043

जल्द होगी आगे की प्रक्रिया

नवगठित नगर पंचायतों (तमनार, रायगढ़ और बड़ी करेली, धमतरी) में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद तुरंत अपडेट मतदाता सूची प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन सभी कदमों का उद्देश्य है कि निर्वाचन आयोग निर्धारित समय में सभी लंबित आम/उप निर्वाचन को पूरा कर सके. बैठक में बसवराजू एस, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रिमिजियुस एक्का, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, प्रियंका ऋषि महोबिया, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिखा राजपूत तिवारी, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शामिल रहे.

नितिन नबीन के नामांकन में छत्तीसगढ़ के कई नेता हुए शामिल, CM ने कहा- प्रदेश में और मजूबत होगी BJP
CGTET EXAM के लिए व्यापमं की नई गाइडलाइन, परीक्षा देने से पहले जान लें नियम
एमसीबी प्रेस क्लब चुनाव, रंजीत सिंह दोबारा बने अध्यक्ष, पत्रकार कॉलोनी बनाने की मांग

TAGGED:

VACANT POSTS ELECTION
CHHATTISGARH ELECTION 2026
छत्तीसगढ़ में उप निर्वाचन 2026
चुनाव तैयारी
BYE POLL ELECTION 2026 PREPARATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.