छत्तीसगढ़ में उप निर्वाचन-2026 की तैयारी तेज, रायपुर में चुनाव तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक

नगरपालिका अध्यक्ष के लिए 2 पद वहीं पार्षद के 15 पद रिक्त हैं. इसके अलावा नवगठित नगर पंचायतों- घुमका (जिला राजनांदगांव), बम्हनीडीह (जिला जांजगीर-चांपा), शिवनंदनपुर (जिला सूरजपुर), पलारी (जिला बालोद) में अध्यक्ष के 4 पद और पार्षद के 60 पद रिक्त हैं.

रायपुर/छत्तीसगढ़: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह (IAS से.नि.) की अध्यक्षता में नगरपालिकाओं और पंचायतों के रिक्त पदों को भरने के लिए आम और उप-निर्वाचन 2026 की तैयारियों पर बैठक हुई.

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 5 पद, सरपंच के 73 पद और पंच के 965 पद रिक्त हैं. इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है.

त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पद

जनपद पंचायत सदस्य: 5 पद

सरपंच: 73 पद

पंच: 965 पद

कुल पंचायत स्तर के रिक्त पद: 1043

जल्द होगी आगे की प्रक्रिया

नवगठित नगर पंचायतों (तमनार, रायगढ़ और बड़ी करेली, धमतरी) में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद तुरंत अपडेट मतदाता सूची प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन सभी कदमों का उद्देश्य है कि निर्वाचन आयोग निर्धारित समय में सभी लंबित आम/उप निर्वाचन को पूरा कर सके. बैठक में बसवराजू एस, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रिमिजियुस एक्का, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, प्रियंका ऋषि महोबिया, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिखा राजपूत तिवारी, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शामिल रहे.