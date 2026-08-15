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कब तक होगी CETP की स्थापना? प्रदूषित पानी को नदियों में गिरने से रोका जा सकेगा, जानिये कितनी लागत से होगा तैयार

गोरखपुर : गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में 400 से अधिक उद्योग स्थापित हैं. इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी. शुरुआत में भले ही कम उद्योग स्थापित हुए लेकिन, वर्ष 2017 के बाद यहां उद्योग बढ़े हैं. यहां प्रस्तावित चार एमएलडी क्षमता के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना की दिशा में परियोजना आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके संचालन की रूपरेखा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं ही सकी है.

चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष आरएन सिंह ने बताया कि उद्योग जगत सीईटीपी की स्थापना के पक्ष में है, लेकिन यह भी जरूरी है कि संचालन लागत व्यावहारिक रहे, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित न हो.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक कहती हैं कि करीब छोटी-बड़ी 56 फैक्ट्रियों का ढाई से तीन एमएलडी पानी नदी में गिरता है, जिसके शोधन के लिए सीईटीपी स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हुई है. सीईटीपी की स्थापना से प्रदूषित पानी को नदियों में गिरने से रोका जा सकेगा.

उनका कहना है कि आये दिन गीडा क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को लेकर हंगामा होता है. इससे भूगर्भ जल भी प्रदूषित होने के कारण पीला हो गया है. लिहाजा गीडा प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में संचालित छोटी-बड़ी 450 फैक्ट्रियों के मालिकों को इसके उपाय के लिए स्थापित की जाने वाली सीईटीपी (कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) में शामिल होने के लिए सहयोग मांगा है.



बताया जा रहा है कि इसके संचालन में व्यवस्था और खर्च के निर्धारण को लेकर गीडा, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और औद्योगिक इकाइयों के बीच अभी भी सहमति का अंतिम स्वरूप तय होना बाकी है. इसी बीच कई बार हुई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) समिति की बैठक की कार्यवृत्ति तो जारी हुई लेकिन, सीईटीपी की स्थापना पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका.