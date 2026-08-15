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कब तक होगी CETP की स्थापना? प्रदूषित पानी को नदियों में गिरने से रोका जा सकेगा, जानिये कितनी लागत से होगा तैयार

चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष आरएन सिंह ने बताया कि उद्योग जगत, सीईटीपी की स्थापना के पक्ष में है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:22 PM IST

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गोरखपुर : गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में 400 से अधिक उद्योग स्थापित हैं. इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी. शुरुआत में भले ही कम उद्योग स्थापित हुए लेकिन, वर्ष 2017 के बाद यहां उद्योग बढ़े हैं. यहां प्रस्तावित चार एमएलडी क्षमता के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना की दिशा में परियोजना आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके संचालन की रूपरेखा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं ही सकी है.

चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष आरएन सिंह ने बताया कि उद्योग जगत सीईटीपी की स्थापना के पक्ष में है, लेकिन यह भी जरूरी है कि संचालन लागत व्यावहारिक रहे, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित न हो.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक कहती हैं कि करीब छोटी-बड़ी 56 फैक्ट्रियों का ढाई से तीन एमएलडी पानी नदी में गिरता है, जिसके शोधन के लिए सीईटीपी स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हुई है. सीईटीपी की स्थापना से प्रदूषित पानी को नदियों में गिरने से रोका जा सकेगा.

उनका कहना है कि आये दिन गीडा क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को लेकर हंगामा होता है. इससे भूगर्भ जल भी प्रदूषित होने के कारण पीला हो गया है. लिहाजा गीडा प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में संचालित छोटी-बड़ी 450 फैक्ट्रियों के मालिकों को इसके उपाय के लिए स्थापित की जाने वाली सीईटीपी (कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) में शामिल होने के लिए सहयोग मांगा है.

बताया जा रहा है कि इसके संचालन में व्यवस्था और खर्च के निर्धारण को लेकर गीडा, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और औद्योगिक इकाइयों के बीच अभी भी सहमति का अंतिम स्वरूप तय होना बाकी है. इसी बीच कई बार हुई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) समिति की बैठक की कार्यवृत्ति तो जारी हुई लेकिन, सीईटीपी की स्थापना पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका.

शासन ने CETP की स्थापना के लिए निर्देश जारी किया तो गीडा ने इसकी पहल शुरू की. सीईटीपी के लिए करीब 93 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई. इसके संचालन और क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए जब उद्योग संचालकों को आमंत्रित किया गया तो यहीं से कठिनाई शुरू हुई. प्रस्ताव में यह जोड़ा गया कि स्थापना का घर सरकार वहन करेगी, लेकिन संचालन का खर्च गीडा और उद्योगों के संचालक मिलकर वहन करेंगे.

इसके लिए हुई एसपीवी की बैठक में प्रशासन, गीडा, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और प्रदूषित जल छोड़ने वाली 55 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इसमें यह भी बताया गया कि प्रदूषित जल छोड़ने वाले उद्योगों की वर्तमान सूची वर्ष 2024 के सर्वे पर आधारित है. इससे उद्यमियों ने असहमति जताई और सुझाव दिया कि औद्योगिक इकाइयों का हर वर्ष सर्वे कराया जाए, क्योंकि कुछ इकाइयों का कहना है कि वे अब प्रदूषित जल का उत्सर्जन नहीं कर रही हैं. उसी आधार पर सीईटीपी के संचालन की लागत का निष्पक्ष निर्धारण किया जा सकेगा. बैठक में यह बात उठी कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से इसका पूरा खर्च लिया जाएगा. इसके लिए प्रति किलोलीटर के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाएगा.


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