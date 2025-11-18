ETV Bharat / state

पंचायत उपचुनाव: 321 पदों पर 20 नवंबर को मतदान, मैदान में 2,266 प्रत्याशी, 27 हजार कैंडिडेट निर्विरोध

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत में 321 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे. इसके लिए 2,266 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

देहरादून: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर 20 नवंबर को मतदान होना है. जिसकी तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है. उपचुनाव से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब 321 पदों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी मैदान में 2,266 प्रत्याशी डटे हुए हैं. इसके अलावा 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.

दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली 32 हजार 985 पदों पर उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी. ऐसे ने नामांकन के दौरान 32 हजार 985 पदों के सापेक्ष 30 हजार 800 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. इसके बाद उपचुनाव के तहत 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई. जिस जांच में 994 नामांकन में त्रुटियां होने के कारण निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही 16 नवंबर को नाम वापसी के दिन 319 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था.

2,266 प्रत्याशी चुनावी मैदान में: नामांकन पत्रों के वापस होने के बाद 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए. जिसके चलते अब 321 पदों के लिए चुनावी मैदान में 2,266 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. कुल 321 पदों में से सदस्य ग्राम पंचायत के 316 पदों के लिए 2,255 प्रत्याशी, प्रधान ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए 9 उम्मीदवार और सदस्य जिला पंचायत के एक पद के लिए दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

बुधवार को रवाना होंगी पोलिंग पार्टी: पंचायत चुनाव में 321 पदों पर मतदान होना है जिसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. जिन जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं, उन क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी 19 नवंबर से शुरू हो जाएगी. क्योंकि उपचुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसके साथ ही 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगी.

किस जिले में कितने पदों पर कितने प्रत्याशी: हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के बाकी 12 जिलों में खाली पंचायत पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है. अल्मोड़ा जिले में 49 पदों के लिए 98 उम्मीदवार, उधम सिंह नगर जिले में 109 पदों के लिए 226 प्रत्याशी, चंपावत जिले में एक पद के लिए दो प्रत्याशी, पिथौरागढ़ जिले में पांच पदों के लिए 10 उम्मीदवार, नैनीताल जिले में 40 पदों के लिए 79 प्रत्याशी, बागेश्वर जिले में 1600 उम्मीदवार, उत्तरकाशी जिले में 8 पदों के लिए 16 प्रत्याशी, चमोली में 19 पदों के लिए 41 प्रत्याशी, टिहरी में 17 पदों के लिए 34 प्रत्याशी, पौड़ी जिले में 60 पदों के लिए 123 उम्मीदवार, रुद्रप्रयाग जिले में 13 पदों के लिए 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

