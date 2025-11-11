Rajasthan By Election : अंता विधानसभा में हुई बंपर वोटिंग, 80 फीसदी से ज्यादा ने किया मतदान
अंता विधानसभा में 228264 मतदाता रजिस्टर्ड थे. मंगलवार रात 7 बजे जारी आंकड़े के अनुसार 183171 मतदाताओं ने वोट किया, जो 80.25 फीसदी है.
Published : November 11, 2025 at 10:20 PM IST
अंता (बारां): राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान मंगलवार शाम 6 बजे खत्म हो गया. इसके बाद सभी ईवीएम को सील कर दिया गया है, साथ ही स्ट्रांग रूम में बारां कलेक्ट्रेट पर पहुंचाया जा रहा है. सभी ईवीएम को देर रात तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. मॉनिटरिंग जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर और अंता विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव कर रहे हैं.
मतदान शांतिपूर्वक हुआ. पूरे विधानसभा क्षेत्र में 228264 मतदाता रजिस्टर्ड थे. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रात 7 बजे जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 183171 लोगों ने वोट किया है. यह 80.25 फीसदी हुआ है. अंता विधानसभा में इस बार भी बंपर वोटिंग हुई है. साल 2023 से थोड़ा कम वोटिंग हुई थी, जिसमें अंता विधानसभा में 2023 के चुनाव में 80.35 फीसदी मतदान ईवीएम से वोटिंग के दिन हुआ था, लेकिन सर्विस व होम वोटिंग मिलाकर 176166 वोटर्स ने मतदान किया था.
जबकि कुल वोटर 216989 वोटर थे. इनमें 176166 ने मतदान किया था. यह 81.18 फीसदी मतदान हुआ था. इस चुनाव में 15 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा शामिल हैं. सभी की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है. अब 14 तारीख को मतगणना से तय होगा कि कौन अंता से अगला विधायक बनेगा.
सुबह और दोपहर बाद लगी कतारें : विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी. इसमें 7:30 बजे से ही कतारें लगनी शुरू हो गईं. वहीं, यह कतारें सुबह 10 बजे तक रहीं. उसके बाद दोपहर 12 बजे बाद दोबारा कतारें लगीं, जिनमें महिलाओं का रुझान नजर आया. हालांकि, दोपहर 2 बजे बाद यह सारी लाइनें खत्म हो गईं और फिर मतदान केंद्रों पर कोई कतारें नजर नहीं आईं. जिले की रातडिया में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र की भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी. व्हीलचेयर पर जाने वाले बुजुर्ग लोगों को व्हीलचेयर के साथ ही उठा कर ले जाना मजबूरी था, क्योंकि रास्ता उबड़-खाबड़ थी.
बाहरी बताते हुए कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में : अंता विधानसभा उपचुनाव के दौरान साकली गांव में लोगों ने विरोध कर दिया था और मतदान का बहिष्कार कर दिया. वे गांव की बदहाल स्थिति को लेकर विरोध रहे थे. इस दौरान नरेश मीणा इन लोगों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर लोगों से बातचीत की. लोगों ने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर दी. विरोध के बीच एक मतदाता ने वहां पर मतदान किया, जबकि 736 मतदाता यहां पर रजिस्टर्ड थे. इस दौरान नरेश मीणा के समर्थक दो-तीन कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने गांव में प्रवेश नहीं देने दिया. उन्होंने बाहरी बताते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया था.