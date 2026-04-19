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विपक्ष ने बिल को गिराकर महिलाओं के हक पर किया कुठाराघात: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को नारी शक्ति वन्दन अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस ने इस बिल को गिराकर महिलाओं के हक पर कुठाराघात किया है. पिछले 30 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित होने के बाद जब इसको लागू करने के लिए संशोधन लाया गया तो विपक्ष की अगुवाई करते हुए कांग्रेस इसको पचा नहीं सकी और इस बिल के विरोध में मतदान करके महिलाओं को देश की नारी शक्ति को माताओं बहनों को मिलने वाले 33% आरक्षण से वंचित कर दिया.

मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय में ने आगे कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अभी जो सीटों की संख्या है वह 1971 की जनगणना के आधार पर है. जब 1971 की जनगणना हुई थी तो देश की आबादी 50 करोड़ थी. आज यह आबादी डेढ़ सौ करोड़ के करीब होने जा रही है तो सीटों का निर्धारण बिना जनगणना के नहीं हो सकता. अगर मौजूदा समय में शुरू हुई जनगणना के आधार पर अगर परिसीमन किया जाएगा तो महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव में यह आरक्षण नहीं मिल पाता. इसलिए इस संशोधन को करके 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने की कोशिश की गई.