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गेम चेंजर बैटरी टेक्नोलॉजी: सस्ती, सुरक्षित और 1000 KM रेंज वाली EV बदल देगी पूरा खेल

लिक्विड बैटरी में फायर का खतरा ज्यादा: वर्तमान में जो बैटरी है, उनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है. जबकि सॉलिड स्टेट बैटरी में सॉलिड होता है. जहां तक सुरक्षा की बात की जाए, तो लिक्विड बैटरी में शॉर्टसर्किट होने पर फायर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जबकि सॉलिड स्टेट बैटरियां आग नहीं पकड़तीं. यह बहुत ज्यादा तापमान झेलने में सक्षम होती हैं. अनुमान के मुताबिक, 2027 तक मार्केट में दस्तक देने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी वाली कारें सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी. अभी तक कारों में लगी बैटरी को चार्ज होने में कई घंटे लगते हैं.

इस ख़ासियत से लैस होंगी मेटल एयर बैटरियां: भविष्य के लिए देश में मेटल एयर (एल्यूमीनियम) बैटरियां भी तैयार हो रही हैं. यह बैटरियां हवा से ऑक्सीजन लेकर बिजली पैदा करती हैं. इनका वेट बहुत कम होता है और यह एक बार चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक कार को 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती हैं. इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा को रात के समय ऊर्जा स्टोर करने के लिए यह बड़ी बैटरियां गेम चेंजर साबित होंगी, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल भी होंगी.

लिथियम अलग-अलग क्षेत्र में ही पाया जाता है और यह काफी महंगा है. इसलिए लिथियम के मुकाबले सोडियम 30 से 40 प्रतिशत तक सस्ता होता है. यही नहीं सोडियम आयन बैटरियां बहुत कम तापमान में भी अच्छा काम करती हैं और इनमें आग लगने का खतरा लिथियम की तुलना में काफी कम होता है. देश भर में तमाम ऐसी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जिन वाहनों में लिथियम बैटरियां लगी थीं, उनमें आग लग गईं. सोडियम आयन बैटरी के साथ ऐसा नहीं होगा.

क्यों खास हैं सोडियम आयन बैटरियां: लिथियम बैटरी की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां काफी बेहतर होंगी और ख़ास भी. इतना ही नहीं लिथियम बैटरी काफी महंगी हैं, जबकि सोडियम बैटरियां उसकी तुलना में काफी सस्ती होंगी. इससे वाहन स्वामियों को बैटरी के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे. सोडियम यानी नमक पूरी दुनिया में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है.

लिथियम के मुकाबले 30 से 40 फीसदी तक सस्ती हो सकती हैं: साल 2026 के आखिर तक उत्तर प्रदेश सहित देशभर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और ई-रिक्शा का बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल इस्तेमाल शुरू होने की उम्मीद है. सोडियम और आयन बैटरियां बाजार में आएंगी, तो यह लिथियम के मुकाबले 30 से 40 फीसदी तक सस्ती हो सकती हैं. वज़ह ये है कि सोडियम पूरी दुनिया में काफी मात्रा में उपलब्ध है, जबकि लिथियम कुछ विशेष क्षेत्रों में ही उत्पादित होता है. यह बैटरी बहुत कम तापमान में भी अच्छा काम करती है और लिथियम की तुलना में आग लगने का खतरा भी न के बराबर होगा.

ग्रिड स्टोरेज की सहायता से भारत जैसे देश अपनी बिजली की ज़रूरत का 40 से 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ अक्षय ऊर्जा से पूरा कर सकेंगे. लिथियम की सीमित उपलब्धता और उसकी बढ़ती कीमतों ने वैज्ञानिकों को विकल्प तलाशने के लिए मज़बूर किया है. अब यह ऑप्शन मार्केट में ज़ल्द दस्तक देते हुए नज़र आएंगे. देखिए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की ख़ास रिपोर्ट...

लखनऊ: ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अब तेजी से बदलाव होने वाला है. अभी तक पर्यावरण के लिए हानिकारक माने जाने वाली बैटरियों में आने वाले कुछ ही सालों में इस कदर बदलाव हो जाएगा कि यह पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी. आगामी दो सालों में सॉलिड स्टेट बैटरी आने से इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या इसकी रेंज की चिंता पूरी तरह से समाप्त हो सकती है.

सोडियम बनाम लिथियम बैटरी (Photo Credit: ETV Bharat)

इनकी एनर्जी डेंसिटी वर्तमान बैटरियों से दोगुनी होगी. यानी उतनी ही जगह में यह बैटरियां दोगुनी बिजली स्टोर कर सकती हैं. एक छोटी कार भी एक बार चार्ज करने पर 800-1000 किमी तक चल सकेगी.

स्वच्छ ऊर्जा और अगला लक्ष्य: भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावॉट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का और 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट सेट किया है, जिसमें 2026-27 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है. अप्रैल 2026 तक निर्धारित समय से पांच वर्ष पूर्व ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म ऊर्जा (सौर, पवन, पनबिजली, परमाणु) का लक्ष्य हासिल कर लिया है.

बैटरी (Photo Credit: ETV Bharat)

यह क्षमता 242 गीगावाट से ज्यादा हो गई है. भारत की स्थापित बिजली क्षमता 531 गीगावाट को पार कर गई है. गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50 फीसद से अधिक हो गई है. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश में भी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. तमाम संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं. कई नई इकाइयां शुरू हुई हैं. भविष्य में इसका लाभ मिलेगा.

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारत सरकार का साल 2030 तक सालाना पांच मिलियन तक ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य है. इसके लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर भी कार्य शुरू किया है. टोरेंट पावर की तरफ से गोरखपुर में 0.5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है. इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 9 किलोग्राम प्रति घंटा है. जीरो फुटप्रिंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का रामपुर में 22.5 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है.

बैटरी (Photo Credit: ETV Bharat)

2026-27 का प्रभाव: इस साल से लेकर अगले साल तक पहली पीढ़ी के इलेक्ट्रोलाइजर्स (पानी से हाइड्रोजन अलग करने वाली मशीनें) भारत में ही बड़े पैमाने पर निर्मित होने लगेंगी, जिससे भारी उद्योगों (स्टील और रिफाइनरी) में कोयले का इस्तेमाल कम हो जाएगा. बेंगलुरु के साइंटिस्ट्स ने एक सस्ता और स्केलेबल इलेक्ट्रोलाइजर उपकरण डेवलप किया है. ये उपकरण जीवाश्म ईंधन या महंगे संसाधनों पर निर्भर हुए बगैर, सौर ऊर्जा और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद सामग्रियों का इस्तेमाल कर पानी के अणुओं से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है.

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: अगले एक दो सालों में देशभर के करोड़ों घरों की छतों पर सरकार का सोलर पैनल लगाने का टारगेट है. इससे आम आदमी न सिर्फ बिजली उपभोक्ता, बल्कि बिजली उत्पादक बन जाएगा. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल तेजी से लगाए जा रहे हैं. सौर ऊर्जा के विस्तार से प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है.

ऊर्जा नीतियों ने प्रदेश की ऊर्जा तस्वीर को बदली: उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद लागू की गई सौर ऊर्जा नीतियों ने प्रदेश की ऊर्जा तस्वीर को बदल दिया है. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 और 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में सौर क्षमता बढ़कर 5000 मेगावाट से अधिक हो गई है. बड़े सोलर पार्क, ग्राउंड-माउंटेड परियोजनाएं और विशेष रूप से रूफटॉप सोलर कार्यक्रम इस बदलाव के प्रमुख आधार बने हैं.

उत्तर प्रदेश में चार लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस क्षेत्र को जनांदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

इस योजना के तहत आकर्षक सब्सिडी के कारण लाखों उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगाए हैं. इन संयंत्रों से उपभोक्ताओं को हर महीने औसतन 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की बचत हो रही है, साथ ही नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का अतिरिक्त स्रोत भी मिल रहा है.



22 हजार मेगावाट का लक्ष्य: उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत 22,000 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए बड़े सोलर पार्क, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स और सरकारी भवनों के सौरकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.



कार्बन कैप्चर तकनीक: नीति आयोग के मुताबिक, भारत में तकरीबन 291 गीगाटन भंडारण की कैपेसिटी है. कार्बन कैप्चर तकनीक सीधे कारखाने की चिमनियों से CO2 सोख लेती है. 2027 तक पायलट प्रोजेक्ट से निकल कर बड़े औद्योगिक केंद्रों में स्थापित होने लगेंगे. कार्बन कैप्चर और स्टोरेज महत्वपूर्ण जलवायु तकनीक है, जो औद्योगिक संयंत्रों या सीधे हवा से CO2 को कैप्चर कर उसे भूमिगत स्टोर करती है, जिससे यह वातावरण में न पहुंचे.

यह तकनीक बिजली संयंत्रों, स्टील और सीमेंट कारखानों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है, जो नेट- जीरो टारगेट्स को हासिल करने के लिए अहम है. कैप्चर की गई CO2 का इस्तेमाल ई-ईंधन, निर्माण सामग्री (कंक्रीट) और रसायनों (मेथनॉल, यूरिया) के उत्पादन में किया जा सकता है.



ये होगा बदलाव

सस्ती बिजली मिलने की पूरी संभावना होगी. नवीकरणीय ऊर्जा और बेहतर स्टोरेज से बिजली की दरें स्थिर और सस्ती होंगी.

कार्बन कचरे में कमी होगी. सोडियम और एल्यूमीनियम आधारित बैटरियों को रिसाइकल करना आसान है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा. ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. भारत को कच्चे तेल और लिथियम के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

वर्तमान में ज्यादातर बैटरी लिथियम आयन की: विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर आप वर्तमान स्थिति में देखें तो ज्यादातर बैटरी जो यूज हो रही हैं वह लिथियम आयन बेस्ड बैटरी हैं या एनएमसी बेस्ड बैटरी हैं. इन बैटरी के साथ जो अभी मेजर चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं कि जब हमारा टेंपरेचर 45 डिग्री या उसके ऊपर जाता है, तो ओरिजिनल बैटरी 20 डिग्री 25 डिग्री पर ऑपरेट कर रहे हैं. अगर उसे 45 डिग्री या उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो उसकी लाइफ में लगभग 50 से 60 गुण का रिडक्शन होता है.

शोध के जरिए अभी यह देख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तापमान गर्मियों में 45 से 50 डिग्री के बीच होता है, तो कैसे हम रिसर्च करके उस पैटर्न को रिड्यूस करें, जिससे बैटरी की ड्यूरेबिलिटी लाइफ साइकिल इंप्रूव हो सके. बैटरी को हम डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसमें ग्राउंड एप्लीकेशन है, अंडरवाटर एप्लीकेशन है और एयर एप्लीकेशन है. हम तीनों को टारगेट कर रहे हैं. रहा सवाल नई बैटरी की बात का, जिसमें सोडियम और मेटल आयन बैटरी का तो इसमें शोध कार्य चल रहा है.

इसके ज़रिए प्रयास किया जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता क्या कुछ अल्टरनेटिव केमिस्ट्री के थ्रू कम की जा सकती है. लार्ज स्केल पर इनोवेशन किया जा रहे है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ सिग्निफिकेंट सफलता मिलेगी, जिससे हम लिथियम आयन पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे.

बहुत सारे रिसर्च करने बाकी हैं: निश्चित रूप से यह बेहतर विकल्प होगा, लेकिन अब भी शोध की स्टेज में हैं. अभी इसमें बहुत सारे इन्नोवेशंस, बहुत सारे रिसर्च करने बाकी हैं, जिससे कि इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सके. निश्चित रूप से यह एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है. अगर यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में मेच्योर होती है तो एक बैटरी टेक्निकल डोमेन को पूरा स्वरूप देने में सक्षम है. सोडियम आयन बैट्री से यह होगा कि लिथियम आयन पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी. यह अभी तक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है. सोडियम आयन केमिस्ट्री बेस्ड बैटरी डेवलप होती है, तो लिथियम पर निर्भरता कम होने की वजह से मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के कांसेप्ट को ज्यादा रियलाइज करने में हमें सहायता मिलेगी.

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