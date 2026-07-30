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यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के विलय की सुगबुगाहट, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गरमाई सियासत

विलय की मांग क्यों पकड़ रही है जोर?, किसका फायदा, किसको नुकसान?

किसका फायदा, किसको नुकसान?
किसका फायदा, किसको नुकसान? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 11:01 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में शिया और सुन्नी समुदाय के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं. शिया वक्फ बोर्ड में शिया समाज की वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड में सुन्नी समाज की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण है. दोनों बोर्डों के अलग-अलग अध्यक्ष, सदस्य, समितियां और प्रशासनिक अधिकारी हैं. हालांकि, अब दोनों वक्फ बोर्डों को एक कर एक संयुक्त मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

किसका फायदा, किसको नुकसान? (Video Credit: ETV Bharat)

कहां से उठी मांग?: शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर उर्फ वसीम रिजवी ने दोनों बोर्डों के विलय की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हालांकि उनकी पहली याचिका खारिज हो गई, लेकिन उन्होंने दोबारा याचिका दाखिल की है. वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने दावा किया है कि, केंद्र सरकार देशभर के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को एक करने की तैयारी कर रही है.

इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी आवेदन दिया है. वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार यदि किसी राज्य में शिया वक्फ संपत्तियां या उनकी आय कुल वक्फ संपत्तियों की आय का कम से कम 15 प्रतिशत हो, तभी राज्य सरकार अलग शिया वक्फ बोर्ड का गठन कर सकती है.- वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह सेंगर, पूर्व शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष



डिमांड पर एतराज: मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि यदि सरकार शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों का विलय करती है तो इसका सबसे अधिक नुकसान शिया समाज को उठाना पड़ेगा. उनका कहना है कि शिया और सुन्नी समुदाय की धार्मिक परंपराएं, रस्में और धार्मिक व्यवस्थाएं एक-दूसरे से अलग हैं. ऐसे में यदि वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी या अध्यक्ष शिया समाज की धार्मिक परंपराओं से परिचित नहीं होंगे तो इन आयोजनों के संचालन और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कठिनाइयां आ सकती हैं.

शिया समुदाय के इमामबाड़ों में मातम, नौहाख्वानी, ताजियादारी, 10 मोहर्रम का फातिहा, चेहलुम (40वां), 72 ताबूत का जुलूस और अन्य कई धार्मिक आयोजन होते हैं, जबकि सुन्नी समाज में इस प्रकार की परंपराएं नहीं हैं.- मौलाना यासूब अब्बास, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव


एकाधिकार खत्म करने का तर्क: पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह सेंगर ने ईटीवी भारत से बातचीत में दावा किया कि, शासन स्तर पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को मिलाकर एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है. उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ संपत्तियां और उनकी आय दोनों ही 15 प्रतिशत से कम हैं. इसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने अलग शिया वक्फ बोर्ड का गठन किया, जो उनके अनुसार नियमों के अनुरूप नहीं था.

अलग-अलग बोर्ड होने से कुछ लोगों का एकाधिकार बना रहता है और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है. यदि एक संयुक्त मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन होता है तो वक्फ संपत्तियों का संरक्षण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा और संपत्तियों की बिक्री या अनियमित उपयोग पर रोक लगेगी. - वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह सेंगर, पूर्व शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष

नुकसान और फायदे: मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि अलग-अलग वक्फ बोर्ड बने रहने से प्रत्येक समुदाय अपनी धार्मिक परंपराओं और वक्फ संपत्तियों का बेहतर ढंग से संचालन कर सकता है. उन्होंने कहा कि मोहर्रम के करीब ढाई महीने तक शिया समाज में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. इसके अलावा ईद-ए-गदीर समेत अन्य धार्मिक आयोजन भी होते हैं. यदि दोनों बोर्डों का विलय कर दिया गया तो इन धार्मिक परंपराओं के निर्वहन में प्रशासनिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं.

शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत इमामबाड़े, दरगाहें, मस्जिदें, रौजे और मकबरे जैसी धार्मिक संपत्तियां आती हैं. वक्फ अलल खैर वह संपत्ति होती है, जो पूरे समाज के हित के लिए समर्पित होती है, जबकि वक्फ अलल औलाद ऐसी संपत्ति होती है, जिस पर मुख्य रूप से संबंधित परिवार का अधिकार रहता है.- मौलाना यासूब अब्बास, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव

संपत्तियों का ब्यौरा: वसीम रिजवी ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में लगभग 1.32 लाख वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि उनके कार्यकाल में शिया वक्फ बोर्ड में करीब 3,800 संपत्तियां दर्ज थीं. वर्तमान में यह संख्या लगभग 6,000 से 7,000 बताई जा रही है. वहीं, उम्मीद पोर्टल के अनुसार शिया वक्फ संपत्तियों की संख्या लगभग 5,000 है.


वसीम रिजवी ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत गठित होने वाले बोर्ड में शिया, सुन्नी, पसमांदा, महिलाओं तथा हिंदू समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. उनके अनुसार विभिन्न समुदायों की भागीदारी से पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा. उनका कहना है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के एकीकरण से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार आएगा.

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