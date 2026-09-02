बरेली में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा; सितंबर से नए सर्किल रेट लागू, कई इलाकों में 20% तक दरें बढ़ीं
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जनपद बरेली में 1 सितंबर से नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 8:23 PM IST
बरेली : जिले में जमीन और संपत्ति खरीदने वालों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. सितंबर की शुरुआत के साथ जिले में संशोधित सर्किल रेट प्रभावी कर दिए गए हैं. नए रेट प्रभावी होते ही नई दरों का सीधा असर संपत्तियों की रजिस्ट्री पर पड़ेगा और कई इलाकों में खरीदारों को अधिक स्टांप शुल्क भी देना होगा.
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जनपद बरेली में 1 सितंबर से नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है. इसे लागू करने से पहले प्रशासन ने विस्तृत स्तर पर तैयारी और परीक्षण किया. प्रस्तावित सर्किल रेट को लेकर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए थे. प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण और आवश्यक परिशीलन करने के बाद अंतिम दरें निर्धारित की गईं और 1 सितंबर से इन्हें लागू कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और जमीन की मांग अधिक है, वहां परिस्थितियों के अनुरूप सर्किल रेट में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. कुल मिलाकर नए सर्किल रेट में लगभग 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है.
उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में किसानों के हित को भी प्राथमिकता दी गई है. प्रयास किया गया है कि जमीन की वास्तविक और उचित कीमत किसानों को मिल सके. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सर्किल रेट को लेकर पूरी प्रक्रिया और समीक्षा की गई है.
जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने क्षेत्र की लोकेशन जमीन के उपयोग, सड़क की स्थिति बाजार में संपत्तियों की मांग और तेजी से बढ़ रही आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियों को आधार बनाते हुए सर्किल रेट में संशोधन किया है. साथ ही नई दरों को लागू करने से पहले प्राप्त 193 आपत्तियों का निस्तारण भी किया गया.
नए सर्किल रेट में पीलीभीत बाईपास, डोहरा रोड और औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े कुछ गांवों में कृषि भूमि की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. डोहरा और नवादा जोगियान में जमीन का सर्किल रेट 39 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है. इसके अलावा इटौआ बेनीराम, लालपुर और चंदपुर बिचपुरी समेत कई क्षेत्रों में भी भूमि की नई दरें तय की गई हैं.
शहर के प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सर्किल रेट में बदलाव किया गया है. डीडीपुरम, राजेंद्रनगर, एकतानगर, जनकपुरी, प्रेमनगर और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में सड़क की चौड़ाई और संपत्ति के उपयोग को ध्यान में रखते हुए नई दरें लागू हुई हैं.
दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सक्सेना के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त अपेक्षाकृत कम है, वहां दरों में करीब 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. वहीं अधिक मांग वाले इलाकों में सर्किल रेट 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं. उनके अनुसार डीडीपुरम और रामगंगा नगर शहर के महंगे प्रॉपर्टी क्षेत्रों में शामिल हैं.
सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर कातिब एसोसिएशन ने चिंता जाहिर की है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जमीन की सरकारी दरों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए संपत्ति खरीदना मुश्किल हो सकता है. इसका असर रजिस्ट्री के कामकाज पर भी पड़ने की आशंका जताई गई है. एसोसिएशन के मुताबिक, डोहरा रोड, डीडीपुरम और सिविल लाइंस जैसे क्षेत्रों में नई दरों का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे सकता है.
बरेली के साथ आंवला औद्योगिक कॉरिडोर, नवाबगंज, मीरगंज और बहेड़ी तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में भी संशोधित सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं. बहेड़ी में चार नए रोड सेगमेंट को सर्किल रेट सूची में शामिल किया गया है. यहां अलग-अलग स्थानों पर जमीन की दरों में करीब 5 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है.
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