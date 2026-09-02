ETV Bharat / state

बरेली में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा; सितंबर से नए सर्किल रेट लागू, कई इलाकों में 20% तक दरें बढ़ीं

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )