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जयपुर में जमीन खरीदना होगा महंगा, 10 से 49 फीसदी तक डीएलसी दरें बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई

जयपुर: राजधानी जयपुर में जमीन खरीदना अब और महंगा होने जा रहा है. एक बार फिर डीएलसी दरों में इजाफा हो गया है. जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में डीएलसी कमेटी की बैठक में अलग-अलग इलाकों की नई दरों पर चर्चा की गई. अधिकांश क्षेत्रों में 5 से 40 फीसदी तक और कुछ चुनिंदा कॉलोनियों में 49 फीसदी तक डीएलसी दरें बढ़ाने के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.

इस तरह जयपुर में जमीनों की डीएलसी दरों में 10 से 49 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. नई दरें लागू होने के बाद आम जनता पर अधिक भार पड़ेगा. डीएलसी बढ़ने से जमीन खरीदना तो महंगा होगा साथ ही रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी भी अधिक देनी होगी. बैठक में शहरी क्षेत्रों की उन जमीनों पर विशेष फोकस किया गया, जहां वर्तमान बाजार मूल्य और सरकारी डीएलसी दरों में बड़ा अंतर है. ऐसे क्षेत्रों में अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार मूल्य को देखते हुए अधिकांश स्थानों पर 35 प्रतिशत तक डीएलसी दर बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

संशोधित डीएलसी लागू होने के बाद यहां जमीनों की सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी होगी. डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दर वह सरकारी मूल्य होता है, जिसके आधार पर जमीन और संपत्ति की खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्री की जाती है. किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री डीएलसी दर से कम मूल्य पर नहीं हो सकती. आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी के साथ-साथ सड़क की चौड़ाई के अनुसार भी डीएलसी दरे निर्धारित की जाती हैं.