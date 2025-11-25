ETV Bharat / state

घर और जमीन खरीदना दुर्ग में हुआ मुश्किल, कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा

सरकार के इस फैसले के विरोध में आज आम लोगों और रियल एस्टेट कारोबारियों ने प्रदर्शन किया.

collector guideline rates increased
कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: स्टील सिटी भिलाई या उसके आस पास के इलाकों में अगर आप घर या जमीन लेना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दरअसल, जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एकमुश्त भारी बढ़ोत्तरी कर दी है. कई प्रमुख इलाकों में ये बढ़ोतरी 300 फीसदी तक हो गई है. कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में इजाफा किए जाने के बाद जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है.

कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा

शासन के इस फैसले के बाद रियल एस्टेट कारोबारी और आम खरीदार दोनों ही इसे बाजार विरोधी, अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने वाला कदम बता रहे हैं. इसी बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों ने दुर्ग में जोरदार प्रदर्शन किया. आज सैकड़ों की संख्या में व्यापारी पटेल चौक से तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर सड़कों पर उतरे. नाराज लोगों और व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन दरों में तीन गुना वृद्धि से न केवल जमीन खरीदना मुश्किल होगा बल्कि बेचना भी मुश्किल हो जाएगा. व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार ठप पड़ेगा और इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे. रियल एस्टेट के कारोबारों से जुड़े लोगों का आरोप है कि दुर्ग कोई मेट्रो सिटी नहीं है, जहां इतनी ऊंची दरें लगाई जाए. उन्होंने सरकार से पुरानी दरें ही लागू रखने की मांग की है.

बीजेपी के शासन काल में गरीबों का जीना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है. आम जनता को रोजगार मिले इसका बंदोबस्त करने में सरकार फेल साबित हो रही है. ऐसे में राजस्व बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का काम किया जा रहा है: देवेंद्र यादव, भिलाई नगर विधायक और प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

शासन की नीतियों से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है. लोगों को काम और रोजगार मिले इस मुहैया कराने में जब सरकार फेल हो गई तब इस तरह की योजना लेकर आई है. लोगों को कम कीमत पर सुविधाएं मिले इसपर काम करने के बजाए लोगों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. हम इसका विरोध करते हैं. आने वाले वक्त में हम और उग्र आंदोलन करेंगे: मनोज राजपूत, प्रदर्शनकारी

शासन की योजना के तहत ये फैसला लिया गया है. पूर्व में जो कमियां थी उसे दूर करने की भी कोशिश की गई है: प्रियंका श्रीरंगे, जिला पंजीयक, दुर्ग

रियल स्टेट से जुड़े कारोबारी और कांग्रेस ने की निंदा

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि शासन के इस फैसले से लोगों के घर और जमीन खरीदने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे. विधायक ने कहा कि इस फैसले का लोगों पर दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा. रियल स्टेट का जो कारोबार ठीक ठाक चल रहा है वो भी मंद पड़ जाएगा. वहीं जिला पंजीयक प्रियंका श्रीरंगे ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि कई वर्षों से सरकारी गाइडलाइन दर और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच बड़ा फर्क था. कम दर पर रजिस्ट्री होने से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था. नई दरें इसी विसंगति को दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई हैं.

