घर और जमीन खरीदना दुर्ग में हुआ मुश्किल, कलेक्टर गाइडलाइन दरों में हुआ भारी इजाफा

दुर्ग: स्टील सिटी भिलाई या उसके आस पास के इलाकों में अगर आप घर या जमीन लेना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दरअसल, जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एकमुश्त भारी बढ़ोत्तरी कर दी है. कई प्रमुख इलाकों में ये बढ़ोतरी 300 फीसदी तक हो गई है. कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में इजाफा किए जाने के बाद जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है.

शासन के इस फैसले के बाद रियल एस्टेट कारोबारी और आम खरीदार दोनों ही इसे बाजार विरोधी, अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने वाला कदम बता रहे हैं. इसी बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों ने दुर्ग में जोरदार प्रदर्शन किया. आज सैकड़ों की संख्या में व्यापारी पटेल चौक से तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर सड़कों पर उतरे. नाराज लोगों और व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन दरों में तीन गुना वृद्धि से न केवल जमीन खरीदना मुश्किल होगा बल्कि बेचना भी मुश्किल हो जाएगा. व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रॉपर्टी बाजार ठप पड़ेगा और इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे. रियल एस्टेट के कारोबारों से जुड़े लोगों का आरोप है कि दुर्ग कोई मेट्रो सिटी नहीं है, जहां इतनी ऊंची दरें लगाई जाए. उन्होंने सरकार से पुरानी दरें ही लागू रखने की मांग की है.