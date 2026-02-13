ETV Bharat / state

आंवला उत्पादन और मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर मंथन, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन

जयपुर: पंच गौरव योजना के तहत आंवला उत्पादन, मूल्य संवर्धन और किसानों को सशक्त बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में हुआ. सम्मेलन में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से 700 से अधिक किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी, प्रसंस्करण इकाइयों के संचालक एवं कृषि उद्यमी शामिल हुए. कार्यक्रम में आंवला उत्पादकों को सीधे क्रेताओं से संवाद हुआ, जिससे विपणन के नए मार्ग प्रशस्त हुए.

कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी एवं कृषि आयुक्त शुभम चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए आंवला उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाओं की जानकारी दी. उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने, प्रसंस्करण एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देने तथा बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया. मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ सुदीप कुमावत ने बताया कि सम्मेलन में जयपुर जिले की पंच गौरव उपजों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई. स्टॉलों पर पारंपरिक कृषि उत्पादों के साथ उनके मूल्यवर्धित स्वरूप का प्रदर्शन किया गया, जिससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार विस्तार को बढ़ावा मिला.

पढ़ें: देश की नामी कंपनियां पुष्कर से खरीदती हैं आंवला, कई राज्यों में जाते हैं Products