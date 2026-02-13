ETV Bharat / state

आंवला उत्पादन और मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर मंथन, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन

कार्यक्रम के तहत आंवला से निर्मित मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई.

Gooseberry Buyer-seller conference in Jaipur
आंवला क्रेता विक्रेता सम्मेलन (Courtesy - District Administration)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
जयपुर: पंच गौरव योजना के तहत आंवला उत्पादन, मूल्य संवर्धन और किसानों को सशक्त बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में हुआ. सम्मेलन में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से 700 से अधिक किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी, प्रसंस्करण इकाइयों के संचालक एवं कृषि उद्यमी शामिल हुए. कार्यक्रम में आंवला उत्पादकों को सीधे क्रेताओं से संवाद हुआ, जिससे विपणन के नए मार्ग प्रशस्त हुए.

कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी एवं कृषि आयुक्त शुभम चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए आंवला उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाओं की जानकारी दी. उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने, प्रसंस्करण एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देने तथा बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया. मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ सुदीप कुमावत ने बताया कि सम्मेलन में जयपुर जिले की पंच गौरव उपजों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई. स्टॉलों पर पारंपरिक कृषि उत्पादों के साथ उनके मूल्यवर्धित स्वरूप का प्रदर्शन किया गया, जिससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार विस्तार को बढ़ावा मिला.

उपनिदेशक उद्यान हरलाल सिंह बिजारनियां ने जानकारी दी कि प्रदर्शनी में आंवला से निर्मित मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों के साथ आधुनिक कृषि उपकरण, प्रसंस्करण तकनीक, पैकेजिंग, भंडारण एवं गुणवत्ता संवर्धन से जुड़े नवाचारों का प्रदर्शन किया गया. उन्होंने जयपुर जिले में आंवला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी. असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ योगेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीडी यादव, सहायक निदेशक राम सिंह शेखावत तथा कृषि अधिकारी सांवरमल यादव ने आंवले की उन्नत कृषि विधियों, पोषक गुणों एवं उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी.

इस अवसर पर उद्यानिकी विभाग की ओर से आंवले की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन संभावनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रसारण किया गया, जिसे किसानों ने सराहा. कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूंड सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.

