कानपुर में अब खरीदिए अपने सपनों का आशियाना, KDA दे रहा खास ऑफर, 25 प्रतिशत पेमेंट कर पाएं कब्जा

KDA दे रहा खास ऑफर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छा ऑफर लाया है. फ्लैट की कुल राशि का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा यानी एक चौथाई राशि देकर आवेदक अपना फ्लैट बुक करा सकेंगे. साथ ही फ्लैट में रहने का मौका भी मिलेगा. आवेदक बची हुई राशि के लिए किस्तों में भुगतान कर सकते हैं. पहली बार प्राधिकरण की ओर से इतनी बड़ी छूट फ्लैट खरीदने वालों को दी गई है. केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया, केडीए की शताब्दी नगर व जवाहरपुरम योजना के तहत जो फ्लैट बने हुए हैं, उन फ्लैट्स में हम आवेदक से बुकिंग के समय केवल 25 प्रतिशत राशि लेंगे. इसके बाद आवेदक फ्लैट में जाकर आराम से रह सकता है. फिर बाकी राशि के लिए इंस्टालमेंट में पेमेंट कर सकता है. उन्होंने कहा कि आवेदक चाहें तो मौके पर जाकर फ्लैट की कंडीशन भी देख सकते हैं. कानपुर में अब खरीदिए अपने सपनों का आशियाना. (Video Credit; ETV Bharat)