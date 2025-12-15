ETV Bharat / state

कानपुर में अब खरीदिए अपने सपनों का आशियाना, KDA दे रहा खास ऑफर, 25 प्रतिशत पेमेंट कर पाएं कब्जा

फ्लैट की कुल राशि का केवल 25 प्रतिशत राशि देकर आवेदक फ्लैट बुक करा सकेंगे. बची हुई राशि किस्तों में भुगतान कर सकते हैं.

KDA दे रहा खास ऑफर.
KDA दे रहा खास ऑफर. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 5:28 PM IST

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छा ऑफर लाया है. फ्लैट की कुल राशि का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा यानी एक चौथाई राशि देकर आवेदक अपना फ्लैट बुक करा सकेंगे. साथ ही फ्लैट में रहने का मौका भी मिलेगा. आवेदक बची हुई राशि के लिए किस्तों में भुगतान कर सकते हैं.

पहली बार प्राधिकरण की ओर से इतनी बड़ी छूट फ्लैट खरीदने वालों को दी गई है. केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया, केडीए की शताब्दी नगर व जवाहरपुरम योजना के तहत जो फ्लैट बने हुए हैं, उन फ्लैट्स में हम आवेदक से बुकिंग के समय केवल 25 प्रतिशत राशि लेंगे. इसके बाद आवेदक फ्लैट में जाकर आराम से रह सकता है. फिर बाकी राशि के लिए इंस्टालमेंट में पेमेंट कर सकता है. उन्होंने कहा कि आवेदक चाहें तो मौके पर जाकर फ्लैट की कंडीशन भी देख सकते हैं.

कानपुर में अब खरीदिए अपने सपनों का आशियाना. (Video Credit; ETV Bharat)

10 लाख रुपये से है शुरुआत : केडीए के सचिव अभय पांडेय ने बताया, शताब्दी नगर व जवाहरपुरम योजना के तहत आवेदक जो फ्लैट लेंगे, उनकी शुरुआत केवल 10 लाख रुपये से है. इसके अलावा पहले तल से लेकर चौथे तल तक फ्लैट लिए जा सकते हैं. जैसे-जैसे तल बदलेगा, वैसे-वैसे राशि भी बदल जाती है. अफसरों ने कहा, सभी फ्लैट्स का विवरण केडीए की वेबसाइट पर मौजूद है. आवेदक एक क्लिक पर वहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं.

अभी कराएं बुक, 18 पर लगेगी मुहर: केडीए सचिव अभय पांडेय ने कहा, अगर आवेदक चाहें तो अभी फ्लैट बुक कर सकते हैं. वैसे इस पूरे मामले की औपचारिक घोषणा 18 दिसंबर को की जाएगी. 18 दिसंबर को केडीए की ओर से बोर्ड बैठक होगी. जिसमें सभी सदस्य इस मामले पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे.

Last Updated : December 15, 2025 at 5:28 PM IST

KANPUR NEWS
KDA GIVING SPECIAL OFFER
OFFERS ON KDA FLATS
फ्लैट्स पर KDA का खास ऑफर
KANPUR NEWS

संपादक की पसंद

