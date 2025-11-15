मेरठ में छूट के साथ खरीदें कमर्शियल प्लॉट; बनाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नर्सिंग होम, जल्द शुरू होने वाली है नीलामी
सेक्टर 3 में 50 वर्ग मीटर से लेकर 7000 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल भूखंड उपलब्ध, कुल 38 प्लॉटों की होगी बिक्री.
Published : November 15, 2025 at 3:48 PM IST
मेरठ : आवास विकास परिषद अपनी आवासीय योजना के तहत अब कमर्शियल प्लॉट की भी नीलामी करने जा रहा है. इसे लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है. अलग-अलग श्रेणी में ये प्लॉट्स उपलब्ध हैं. इनमें 50 वर्ग मीटर से लेकर लगभग 7000 वर्ग मीटर के भी भूखंड शामिल हैं. इन प्लॉटों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग होम के अलावा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं.
यह मौका लोगों को जागृति विहार योजना के जरिए मिलने जा रहा है. नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से ये भूखंड आवंटित किए जाएंगे. इसके अलावा 60 दिन के अंदर भूखंड का पूरा पैसा जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. upavp.in वेबसाइट के जरिए भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.
इतनी रखी गई है कीमत : व्यावसायिक भूखंड का निर्धारण होने के बाद आवासीय योजना के मूल्य से दोगुने कीमत पर इन भूखंडों की बिक्री की जाती है. आवासीय भूखंड 32 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है. इस हिसाब से सेक्टर 3 में मौजूद कमर्शियल भूखंड की दर 64000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी. इस पर 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाता है. इस प्रकार यहां की दर 72 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाती है.
दिल्ली से कनेक्टिविटी सुधरने के बाद बदल रहा मेरठ : दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस-वे और रैपिड रेल आने के बाद से मेरठ में विकास की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं. इससे यहां आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की मांग काफी बढ़ी है. लोग इन प्लॉटों की खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
10 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करनी होगी : उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ में एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई हुई है. इसके बाद से लोग चाहते हैं कि उन्हें बिना विवाद वाला ही भूखंड मिले. इन भूखंडों का आवंटन नीलीमी प्रक्रिया के जरिए ही किया जाता है. पहले रजिस्ट्रेशन का समय दिया जाता है.
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. बोली लगाने के इच्छुक लोगों को 10 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होती है. बाकी की रकम बाद में किस्तों में दी जा सकती है. नवबंर महीने के अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
सेक्टर-3 में मिलेंगे प्लॉट : उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि काफी समय के बाद आवास एवं विकास परिषद की व्यावसायिक भूखंड की योजना आई है. इससे पहले इक्का-दुक्का भूखंड ही नीलामी के जरिए निकलते रहे हैं. आवास एवं विकास परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या 11 के तहत सेक्टर-3 में व्यावसायिक भूखंड दिए जाएंगे.
कई एरिया वाले हैं भूखंड : उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि कुल 38 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की जानी है. ये भूखंड 3/CP-01 से 3/CP-38 तक हैं. इनमें तीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं. इनकी साइज 7036 वर्ग मीटर है.
इसके अलावा नर्सिंग होम के लिए दो भूखंड 3/NH-01 व 3/NH-03 हैं. इनमें से एक का साइज 4275 वर्ग मीटर है, जबकि दूसरा भूखंड (कार्नर) लगभग 1203 वर्ग मीटर का है. साइट प्लानिंग की जानकारी आवास एवं विकास परिषद के मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित कार्यालय से भी ला जा सकती है.
इन साइजों में भी उपलब्ध हैं प्लॉट : 14 व्यवसायिक भूखंड 50 वर्ग मीटर के भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा इतने ही भूखंड 800 वर्ग मीटर के भी हैं. वहीं कार्नर पर एक भूखंड भूखंड 1132 वर्ग मीटर, एक अन्य भूखंड (कार्नर) 1206 वर्ग मीटर का भी है. इसी प्रकार 2520 वर्ग मीटर के 7 भूखंड उपलब्ध हैं.
