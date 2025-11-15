ETV Bharat / state

मेरठ में छूट के साथ खरीदें कमर्शियल प्लॉट; बनाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नर्सिंग होम, जल्द शुरू होने वाली है नीलामी

मेरठ : आवास विकास परिषद अपनी आवासीय योजना के तहत अब कमर्शियल प्लॉट की भी नीलामी करने जा रहा है. इसे लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है. अलग-अलग श्रेणी में ये प्लॉट्स उपलब्ध हैं. इनमें 50 वर्ग मीटर से लेकर लगभग 7000 वर्ग मीटर के भी भूखंड शामिल हैं. इन प्लॉटों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग होम के अलावा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं.

यह मौका लोगों को जागृति विहार योजना के जरिए मिलने जा रहा है. नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से ये भूखंड आवंटित किए जाएंगे. इसके अलावा 60 दिन के अंदर भूखंड का पूरा पैसा जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. upavp.in वेबसाइट के जरिए भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.

उप आवास आयुक्त ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

इतनी रखी गई है कीमत : व्यावसायिक भूखंड का निर्धारण होने के बाद आवासीय योजना के मूल्य से दोगुने कीमत पर इन भूखंडों की बिक्री की जाती है. आवासीय भूखंड 32 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है. इस हिसाब से सेक्टर 3 में मौजूद कमर्शियल भूखंड की दर 64000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी. इस पर 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क लिया जाता है. इस प्रकार यहां की दर 72 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाती है.

दिल्ली से कनेक्टिविटी सुधरने के बाद बदल रहा मेरठ : दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस-वे और रैपिड रेल आने के बाद से मेरठ में विकास की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं. इससे यहां आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की मांग काफी बढ़ी है. लोग इन प्लॉटों की खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

10 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करनी होगी : उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ में एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई हुई है. इसके बाद से लोग चाहते हैं कि उन्हें बिना विवाद वाला ही भूखंड मिले. इन भूखंडों का आवंटन नीलीमी प्रक्रिया के जरिए ही किया जाता है. पहले रजिस्ट्रेशन का समय दिया जाता है.