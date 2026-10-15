पुलिस से बचने के लिए आरक्षक को काटा, आरोपी निकला HIV पॉजिटिव
बक्सवाहा में फरार वारंटी की धरपकड़ के दौरान हैरान करने वाली घटना, गिरफ्तारी से बचने आरोपी ने आरक्षक को काटा, टेस्ट में एचआईवी निकला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:41 PM IST
छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां छतरपुर से 100 किमी दूर बक्सवाहा थाना क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब एक आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसने एक पुलिस आरक्षक को अपने मुंह से काट लिया. एहतियातन जब पुलिस ने आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया तो सबसे होश उड़ गए. आरोपी HIV पॉजिटिव निकला. मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया और जिस आरक्षक को काटा गया उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया.
घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती
SP रजत सकलेचा ने मामले की जानकारी लगते ही तत्काल घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और एचआईवी से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है. आरक्षक के शरीर पर आरोप के दांतों के गहरे निशान हैं, जिससे उसे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. डॉक्टर्स की देखरेख में आरक्षक का इलाज किया जा रहा है.
आरोपी के लिए गए ब्लड सैंपल, एचआईवी पॉजिटिव निकला
SP रजत सकलेचा के मुताबिक, ''बीते दिन बक्सवाहा थाना क्षेत्र में लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी को पकड़ने जब पुलिस टीम पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया. उसने गिरफ्तारी से बचने के डर से एक आरक्षक को अपने दांतों से काट लिया. जब आरोपी के ब्लड सैंपल की जांच कराई गई तो उसके HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है. एहतियातन घायल आरक्षक को बक्सवाहा में प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसका इलाज शुरू कर दिया गया.''
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एसपी रजत सकलेता ने बताया कि पुलिस को अलग-अलग समय पर गिरफ्तारी के दौरान ऐसी कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई करनी पड़ती है. ऐसे में आमजन का सहयोग जरूरी है, जिससे समाज में सुरक्षित वातावरण बनाए रखा जा सके.