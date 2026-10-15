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पुलिस से बचने के लिए आरक्षक को काटा, आरोपी निकला HIV पॉजिटिव

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Images )

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां छतरपुर से 100 किमी दूर बक्सवाहा थाना क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब एक आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसने एक पुलिस आरक्षक को अपने मुंह से काट लिया. एहतियातन जब पुलिस ने आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया तो सबसे होश उड़ गए. आरोपी HIV पॉजिटिव निकला. मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया और जिस आरक्षक को काटा गया उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया.

घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती SP रजत सकलेचा ने मामले की जानकारी लगते ही तत्काल घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और एचआईवी से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है. आरक्षक के शरीर पर आरोप के दांतों के गहरे निशान हैं, जिससे उसे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. डॉक्टर्स की देखरेख में आरक्षक का इलाज किया जा रहा है.