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ROB टूटने पर तीन इंजीनियर निलंबित, वेतन से वसूला जाएगा क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मती का खर्च

बक्सर में उदघाटन के 96 घंटे बाद ही आरओबी का स्लैब टूट गया. अब इस मामले में तीन इंजीनियर पर गाज गिरी है. पढ़ें..

BUXAR ROB COLLAPSES
बक्सर में आरओबी क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 3:11 PM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर में आरओबी क्षतिग्रस्त हो गया. उद्घाटन के महज 96 घंटे बाद इटाढ़ी रेलवे गुमटी के पास 26 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से रेल ओवरब्रिज का स्लैब खिसक गया. अब इस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र के निर्देश पर विभाग ने तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है.

लापरवाह इंजीनियर पर गिरी गाज: इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत इन अभियंताओं के वेतन से कराई जाएगी. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और अब पूरे मामले में जवाबदेही तय होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

"एलसी-70ए आरओबी संरचना पूरी तरह सुरक्षित है. तकनीकी निरीक्षण और मरम्मत कार्य जारी हैं. परियोजना से जुड़े तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है और अन्य संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. सड़क निर्माण विभाग जन सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और परियोजना की गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है."- ई. कुमार शैलेंद्र, मंत्री पथ निर्माण विभाग, बिहार

96 घंटे में टूटा था स्लैब: दरअसल, 31 मई को बड़े तामझाम के साथ आरओबी को आम जनता के लिए खोला गया था. वर्षों के इंतजार के बाद लोगों को जाम और रेलवे फाटक की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी थी लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी. उद्घाटन के मात्र चार दिन बाद यानी 5 जून को पुल के पाया संख्या-5 के पास स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया. जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे.

BUXAR ROB COLLAPSES
इटाढ़ी रेलवे गुमटी के पास बना रेल ओवरब्रिज (ETV Bharat)

संवेदक पर कार्रवाई के बाद जद में इंजीनियर: घटना के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कनीय अभियंता द्वारा संवेदक के खिलाफ मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी लेकिन जनता का सवाल था कि यदि निर्माण में गड़बड़ी हुई है तो केवल संवेदक ही जिम्मेदार कैसे हो सकता है?

निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले इंजीनियरों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए. लगातार उठ रहे आम जनका के दबाव, मीडिया की रिपोर्ट और बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने अब सीधे इंजीनियरों पर कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मंत्री कार्यालय से मिली जानकारी: मामले को लेकर पथ निर्माण मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री के निर्देश पर तीन अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. बताया गया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई हो सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का खर्च निलंबित अभियंताओं के वेतन से वसूला जाएगा, जो विभागीय कार्रवाई के लिहाज से बेहद सख्त कदम माना जा रहा है.

ENGINEER KUMAR SHAILENDRA
मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र (ETV Bharat)

विभाग में मचा हड़कंप: सरकारी कार्रवाई के बाद अब विभाग के भीतर भी खलबली मची हुई है. चर्चा इस बात की है कि यदि जांच में और गंभीर लापरवाही सामने आती है तो कई अन्य अभियंताओं और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है. विभागीय सूत्रों के अनुसार पूरे निर्माण कार्य, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी निरीक्षण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

समस्या से जूझ रही है बक्सर की जनता: इधर, आरओबी क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनता की परेशानी लगातार बनी हुई है. पुल पर आवाजाही प्रभावित है और रेलवे फाटक भी बंद होने से लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. हजारों लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है.

हालांकि, तीन अभियंताओं के निलंबन के बाद जनता के बीच यह संदेश जरूर गया है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या केवल निलंबन से बात खत्म हो जाएगी, या फिर करोड़ों रुपये की परियोजना को 96 घंटे में शर्मसार करने वाले पूरे तंत्र की जवाबदेही भी तय होगी?

ये भी पढ़ें: बिहार में उद्घाटन के 96 घंटे बाद ढह गया 26 करोड़ का पुल, चार बार हुआ था शिलान्यास

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